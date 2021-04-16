內陸河濱華人 清明時節祭先人

李順強在華人先民黃河亮的墓前。（檔案圖片，記者啟鉻／攝影）

南加州河濱市拯救中國 城委員會（SOCC）近日舉辦清明節紀念華人 先民活動。由於新冠疫情尚未結束，活動只有該團體部分成員參加。SOCC發起人、副主席李順強表示，每年都在清明節期間舉辦華人先民紀念活動，緬懷先民對內陸、加州乃至美國的貢獻，希望繼續傳承下去。

活動在河濱市Olivewood及Evergreen兩處公墓舉行，參與者包括亞裔、西裔、猶太裔、中美洲移民 等。李順強說，在Olivewood公墓安葬大約30位華人先民，Evergreen公墓則安葬河濱市中國城最後守護者黃河亮（George Wong），他於1974年過世，他們大多早年從廣東移民美國。

李順強說，當地華人先民是來美國修建鐵路的華工後代。1860年代，華人移民最先來到河濱地區，1890年代發展到約300人。由於受到諸多限制，包括做工、婚姻等，只能從事季節工，最多時有3000人左右，分別在河濱、聖伯納汀諾、雷德蘭地區建立中國城。河濱地區曾建立兩個中國城，均早於現在洛杉磯華埠。後來河濱市中國城毀於大火，原因或與仇視華人移民有關。於是部分人被迫向西遷移到洛杉磯，開始建立華埠中國城。

李順強表示，當時河濱地區華人先民從廣東引進優良橙橘，開始種植灌溉。據稱，由於大面積種植橙橘，河濱地區在當時年收入超過一半來自橙橘，也充分說明華人先民對內陸的貢獻。因而河濱成立橙橘實驗室，進而為基礎發展成現在的河濱加大。