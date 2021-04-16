蒙市雙屍案 華男槍殺妻終身坐牢 2遺孤何去何從？

槍手5日傍晚帶三匣子彈進蒙特利公園市音樂串巴，當場射殺兩名華人男女，手段極其殘忍。（商家監控錄像截圖）

蒙特利公園市38歲華裔 男子景亦新（Jing Yixin，以下皆為譯音）4月5日冷血槍殺36歲妻子王玲玲（Lingling Wang）和37歲的波莫那居民李翟明（Zhaiming Li），逃逸兩天後，被警方在墨西哥邊境逮捕歸案。夫婦一死一重罪入獄，留下一個九歲和一個12歲的女兒，她們未來生活何去何從引起華人 社區關注。

在洛杉磯縣政府社會福利局工作多年的華裔律師郝琦表示，兩年前曾處理過類似案件，當時是一對華人父母剛移民來美一個月，帶孩子去旅遊，結果夫婦倆在俄勒岡州海邊被大浪衝走，留下一個八歲的孩子。她表示，兩個案子都是未成年孩子，同時失去父母。

郝琦表示，一旦父母無法撫養孩子，政府社福部門很快會出面，暫時將孩子送往寄養家庭。通常是由孩子最親近的人優先領養，比如叔叔、伯伯、爺爺奶奶、外公外婆等，他們馬上會得到通知並有權優先選擇。政府會調查這些有領養權的親戚或朋友，瞭解他們的背景情況，有沒有犯罪紀錄等。

最基本的考量原則是孩子利益，如何得到最大的保護，包括他們未來的健康等。如果是國外的人申請領養，情況比較複雜，如果申請人有美國身份會比較容易；但如果沒有美國身份，法院或兒童保護機構會考慮到孩子是美國公民 ，他們被帶到國外之後各種利益可能難以保障，所以只要有人反對，他們的領養就可能會受到影響。

如果外國親戚要領養，是否會因此獲得美國身份？郝律師表示，這不可能，因爲未成年的孩子沒有資格申請其家人來美，另外給與扶養人移民身份與小孩的利益無關。

郝琦說，像本案情況，政府和兒童部門很快會將孩子送往寄養家庭，等待看是否有人願意領養，如果沒有親戚朋友願意領養或拒絕領養，政府會將孩子送到臨時的孤兒代養機構，由政府支付費用。但很多情況下，孤兒代養機構最終還是會送出去永久性領養。

她表示，本案中兩個孩子的父親還在，如果被告不放棄父親的權利，別人很難永久領養他們，除非法官判定父親已精神失常，其身體和精神上不適合繼續養育孩子，可將孩子的撫養權判給其他的領養申請人。所以本案完全要看孩子是否有親戚出面領養她們。

即使父親是殺人犯待審或判刑，還是有探視權，政府部門還是會安排孩子到監獄去探視他，除非他自己完全放棄探視的權利。