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洛杉磯長堤港卡車司機罷工波及貨運 海上通道更堵

洛杉磯訊
碼頭工人14日在洛杉磯港口舉行罷工，停止對環球物流控股公司（Universal Logistics Holdings，簡稱ULH）的卡車提供服務。圖為洛杉磯港口。（洛杉磯港臉書）
碼頭工人14日在洛杉磯港口舉行罷工，停止對環球物流控股公司（Universal Logistics Holdings，簡稱ULH）的卡車提供服務。圖為洛杉磯港口。（洛杉磯港臉書）

以Teamsters工會為代表的洛杉磯和長堤港的卡車司機，本週開始對環球物流控股公司（Universal Logistics Holdings，簡稱ULH）採取罷工行動，進一步加劇美國主要的西海岸海上通道的交通擁堵狀況。

洛杉磯港和長堤港的碼頭工人，14日停止對環球物流控股公司的卡車提供服務，以聲援參與罷工的該公司卡車司機。該公司一些卡車司機日前因為投票支持組織工會，被公司炒掉。目前無法獲得服務的卡車，停靠在洛杉磯港一個碼頭。

國際長灘和倉庫工會（ International Longshore and Warehouse Union）成員，也加入支持由長堤港和洛杉磯港卡車司機組成的工會聯盟（the Teamsters）的罷工行列。洛杉磯港的Phillip Sanfield表示，該港口的七個碼頭之一，因為罷工受到最小至中等的交通干擾，這些罷工工人拒絕為環球物流控股公司的卡車提供服務。

Sanfield無法量化罷工對港口的影響，但表示影響很小。截至14日下午12時40分，港口同一港廈有約20到30名糾察隊成員，他們正在協助工人維權和維護第一修正案的權利。

環球物流控股公司沒有立即回應置評。罷工的卡車司機12日上午在該公司的Southern Counties Express卡車場外排成警戒線。罷工成員要求該公司擁有的卡車運輸公司僱用被解僱的卡車司機，並向他們提供補償金，且尊重卡車司機組成工會的權利，停止將司機歸類為獨立承包商。

洛杉磯市議員Mike Bonin14日下午在推特上表示支持罷工。

洛杉磯港 罷工 長堤

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