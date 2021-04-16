華裔與非裔 真能站到一起？

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華裔 「名人」楊安澤，參與在布魯克林舉行的非裔 萊特遭警槍殺遊行，卻被示威者以「支持警察 」為由驅離。仔細思之，僅對待警察態度上，華裔與非裔就大不相同。古人曰「非我族類，其心必異」，雖過於絕對，但不無道理。價值觀差異較大的華裔與非裔，真能站在一起，誠心為彼此說話？

去年沸沸揚揚的佛洛依德事件，許多華裔二代移民走上街頭，聲援「黑人命也是命」。如今全美歧視亞裔風潮勁吹，有非裔組織反歧視亞裔運動。兩族裔互相聲援，表明上其樂融融，但背後卻有很深裂隙。

近期曝光的歧視亞裔案件，施暴者不乏非裔面孔，讓部分華裔在社交媒體上頗有微詞。在無統計數字的情況下，不能斷言歧視亞裔者非裔居多；但捫心自問，夜晚外出碰到非裔，你是否會更謹慎。第一判斷不會騙人，部分華裔打從心底裡對非裔不信任。

非裔與華裔，在美國都曾有過悲慘歷史；前者被奴隸，後者遭排華。不過兩者追尋平權的道路大相徑庭，非裔在一場場示威、遊行中，地位不斷提升；而華裔則通過自身奮鬥，實現階進跨越，贏得尊重。

追尋平權的道路不同，潛移默化的影響著對待警察的態度。華裔通過自身奮鬥，在「制度」內取得成功，自然需要依靠警察，維持現有的「遊戲規則」。因此在全美反警聲浪最大的時候，仍能看到許多華裔聲援警察。例如為警局送便當等活動，屢屢發生。而在南加地區，華裔聚居城市的警民關係，也往往維繫較好；鮮少出現部分社區當中，警民矛盾頻發的狀況。

而反觀非裔，對警局的態度，則大為不同。仇視警察，在說唱歌曲中屢見不見。例如知名非裔說唱團體NWA，就有「FxxK tha Police」，且一直傳唱至今。而說唱被視為非裔文化的重要組成部分之一。

常言道「非我族類，其心必異」，於是有霍去病「匈奴未滅，何以家為？」、岳飛的「精忠報國」、文天祥的「留取丹心照汗青」及國父孫中山的「驅除韃虜」。而美國社會是族裔大熔爐，再談這些，雖然過時且太過絕對，但仍有一定的道理；非裔與華裔價值觀不一樣，怎能誠心站在一起。

這個結論，可能會讓部分期盼族裔大融合的民眾失望。不過想想中國5000年歷史，族裔問題至今仍是難題，新疆、西藏狀況頻頻。美國200多年歷史，族裔間關係已有今日之進步，著實令人欣慰。只不過要想解決族裔問題，無異於癡人說夢。