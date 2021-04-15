年增113％ 洛杉磯港3月貨運量破紀錄

洛杉磯港行政主管Gene Seroka。（視頻截圖）

洛杉磯港 3月貨運量突破歷史上3月的紀錄，為史上最繁忙的3月。洛杉磯港第一季度貨運量上揚，也成為洛杉磯港歷史上最繁忙的一季度。

洛杉磯港3月貨運量達95萬7599個TEU，TEU意思是20呎標準貨櫃（Twenty-foot Equivalent Uni），是貨物量的衡量單位。與去年3月的44萬9568個TEU相比，上升了113%。而3月也是洛杉磯港歷史上第三繁忙的月份。

洛杉磯港行政主管Gene Seroka表示，隨疫情 好轉，經濟開放，越來越多民眾打了疫苗 ，消費者購物的慾望就會越來越強烈。他說，「貨物架上的商品上得有多快，民眾購買的速度就有多快。」

與去年同期相比，洛杉磯港3月是港口連續第八個月增長，主要是進口大量增加驅動。洛杉磯港3月進口貨物量有49萬115個TEU，是去年同期的122.5%。消費者主要需求為家具，家庭日常消費品，電器，運動設備，自動化商品。

相比之下，洛杉磯港3月出口量為12萬2899個TEU，與去年同期相比，僅增長1.5%。

Gene Seroka表示，根據預測，今年二季度貨運量依舊強勁。預測4月將有88萬個TEU，同比增長20%，5月將有84萬個TEU，同比增長45%。等該財年結束時，即6月30日，這個財年的港口貨運量將突破1000萬個TEU，該數字為西半球所有港口一年貨運量之最。

洛杉磯港3月空貨櫃出口量激增，有34萬4585TEU空貨櫃離港，是去年同期的219%。Gene Seroka表示，對於海運，將空貨櫃從北美運至亞洲，裝滿貨物再運來，要比等待北美出口貨物卸載清空貨櫃要更快速。

相比運載北美出口貨物，海運公司較偏好運送亞洲出口物品。因為北美出口較常是低廉農作物和原料，運輸費遠不及從亞洲出口的家具、電子品等貨物。

自2月以來，由於進港船隻數大增，導致港口無法一次受理所有船隻，出現堵塞情況。不過這種情況有所改善。3月有70%的船隻需要離岸拋錨等待，與2月的90%相比，改善許多。目前船隻平均等待卸貨時長為7.9天。Gene Seroka說，可能直到5月底，船隻都要排隊卸貨。在船隻靠岸後，平均需要3.8天貨物才可以被運送上路，2月則平均需要五天時間。

Gene Seroka說，進口船隻增加，惡劣的天氣，以及單向的進口貨物激增，都使運輸火車和工人供不應求。另外，倉庫空間不足也是導致貨物積壓運不出去的原因之一。