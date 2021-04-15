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舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

嬌生疫苗致血栓 官員：像雷擊概率的一半

記者王若然／洛杉磯報導
嬌生疫苗被喊停。（路透）
嬌生疫苗被喊停。（路透）

洛杉磯縣衛生局14日表示，嬌生（Johnson&Johnson）疫苗被緊急叫停後，已經成功為大多數原預約嬌生疫苗的民眾重新安排時間，疫苗將替換為輝瑞或莫德納疫苗。但洛縣官員還是強調嬌生疫苗的安全性，稱接種後出現血栓的機率只有被雷電擊中概率的一半。

聯邦政府13日建議暫停嬌生疫苗的注射。主要因為有六名女性在注射嬌生疫苗後兩周內出現血栓病症，其中一名女性不治身亡。

對此，洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）說，這些症狀十分罕見。全美至今有700萬人注射嬌生疫苗，有六人出現血栓症狀，可以說是十分罕見。概率相當於被雷擊中的一半。

費若說，約有23萬嬌生疫苗在縣屬疫苗站被注射，目前尚未發現本地有人引發血栓問題。本周約有1萬9600人的疫苗預約為嬌生疫苗，截至14日，有1萬3670人被重新預約另外兩種疫苗。這批人將在下周優先施打疫苗。

費若說，目前無證據顯示嬌生疫苗會導致血栓，但如果民眾有嚴重的頭痛，視線模糊，暈厥，小腹疼痛，癲癇，腿疼，氣短，應該即時就醫。

目前洛杉磯縣已經注射540萬劑疫苗，有190萬人完成疫苗注射。15日開始，洛縣16歲以上人士均可注射疫苗。

洛縣疫情較為穩定，根據加州政府統計，洛縣七天平均數字中，每10萬居民有3.2人感染新冠，與前兩周的3.1相比，略有升高。

對此，費若表示，近期沒有看到數字明顯增加。整體來看，雖然數字沒有再下降，目前疫情發展還算穩定。

洛縣14日新增新冠肺炎死亡病例57例，新增411例確診病例。目前洛縣累積死亡病例2萬3553例，累積確診病例122萬6964例。

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