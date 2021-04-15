我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

華人區下手…假扮建築工人入室盜竊 3嫌落網

記者李雪／綜合報導
嫌犯假扮建築工人誘使受害人到外面去檢查。(本報檔案照)
嫌犯假扮建築工人誘使受害人到外面去檢查。(本報檔案照)

巴沙迪那市（Pasadena）警方13日表示，已逮捕了冒充建築工人，進入受害者的住所入室盜竊的一男兩女，這三人在巴沙迪那市、洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）犯下一系列案件。其中的蒙特利公園市有「小台北」之稱，有不少華裔居民；巴市也有不少華裔居民。

據CBS報導，三名嫌犯來自新澤西州，為24歲的Bobby Lucci、25歲的Jessica Frank和21歲的Paris Frank。

巴沙迪那警局表示，本月5日，警方接到南San Rafael街100號街區居民報警，稱有人入室盜竊。當時受害者說，一名男子冒充建築工人，聲稱施工似乎靠近該住宅的分界線，誘使受害人到外面去檢查，當男子分散受害者的注意力後，兩名女子進入他的家中，偷走幾件總價值約4萬元的珠寶。

警方稱，在調查過程中發現，這三人涉嫌參與洛杉磯至少四個類似的入室盜竊案，和蒙特利公園一個入室盜竊案。

上周三，橙縣安那罕（Anaheim）警員在園林市（Garden Grove）海港大道1100街區一家「Residence Inn」旅館的盜竊案中，發現他們開的白色2017年克萊斯勒Pacifica轎車，警員隨後觀察到三人進入車輛，並扣留他們。巴沙迪那市的偵探很快帶著搜查令到達現場，搜查他們所住的房間，並找到「大量珠寶」，這些珠寶正是在4月5日的盜竊案中被盜的。

洛縣檢察官辦公室指控Lucci一級入室盜竊和盜竊贓物各一項，保釋金5萬元。J. Frank和P. Frank各自被控一項收受贓物罪名。目前尚不清楚這兩名女子是否有血緣關係。

蒙特利公園 洛杉磯 華裔

上一則

世報春季教育講座 17日下午線上舉行

下一則

洛城新語／華人在美的幸與不幸

延伸閱讀

世界晚報／群聚還不戴口罩？密西根共和黨聚會爆感染

世界晚報／群聚還不戴口罩？密西根共和黨聚會爆感染
南加一華人多城市捉到三名盜竊郵件者 多達39人受害

南加一華人多城市捉到三名盜竊郵件者 多達39人受害
在南加華人密集城市假扮建築工人入室盜竊 三人被捕

在南加華人密集城市假扮建築工人入室盜竊 三人被捕
男子連竊北方大道2店鋪 警通緝

男子連竊北方大道2店鋪 警通緝
3男冒充建築工人入室盜竊 洛警通緝

3男冒充建築工人入室盜竊 洛警通緝
洛市警局通緝三男子冒充建築工人在華埠入室盜竊

洛市警局通緝三男子冒充建築工人在華埠入室盜竊

熱門新聞

監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

2021-04-12 18:01
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

2021-04-09 02:19
華裔環境土壤學博士徐仕林表示，他與太太都拒絕接種新冠肺炎疫苗。（記者啟鉻／攝影）

川粉土壤博士稱新冠疫苗降低免疫力 拒絕接種

2021-04-13 02:20
劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷