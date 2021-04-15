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25年懸案告破！女大生失蹤遇害 兇嫌是前同學 父掩蓋犯罪

洛杉磯訊
Paul Flores及其父親Ruben Flores。（Fox11）
Paul Flores及其父親Ruben Flores。（Fox11）

聖路易奧比斯波加州州立工藝大學（California Polytechnic State University）學生Kristin Smart在失蹤25年後，警方近日以謀殺嫌疑，逮捕了她當時的同學Paul Flores和他的父親。Paul Flores是Kristin Smart於1996年失蹤時見到的最後一人。

加州聖路易斯奧比斯波縣（County of San Luis Obispo）警局表示，現年44歲的Paul Flores 13日清晨在洛杉磯地區被捕，隨後被關押在聖路易斯奧比斯波縣監獄，面臨謀殺指控，不得保釋。他的父親、80歲的Ruben Flores，以幫助掩蓋犯罪（accessory after a felony）控罪被捕，保釋金25萬元。

Kristin Smart家人發表聲明稱，犯案的父子竭力否認，才能隱瞞真相25年之久，這讓他們始終無法令女兒安息，兩人所犯下的罪刑無法容忍也不可饒恕。她的遺骸目前尚未尋獲。

聖路易斯奧比斯波縣警局長Ian Parkinson表示，2016年底警方發現新證據，將Paul Flores列為嫌疑人。在調查過程中，警員對16處地址進行41次搜查，收集193項證物。他表示至少在兩棟房屋內，找到實質證據。

在最近幾年調查中，警方對Flores的電話和手機簡訊進行監控，還有該案相關的500份警察報告，最終讓警方得以將嫌犯逮捕。

在法律上來說，2002年Kristin Smart達到了法律意義上的死亡。Kristin Smart於1996年5月25日失蹤。當時年值19歲，她清晨從校外參加派對回到學校宿舍後失蹤，Paul Flores當時稱他將Kristin和另外一名女同學，送回她們的宿舍，但第二天早上，宿舍鄰居打電話給警察稱Kristin沒有回來；但有其他學生稱一位叫做Kristin的人已經回到學校，因此警方在三天後才發佈Kristin失蹤。

Kristin Smart。（網路圖片）
Kristin Smart。（網路圖片）

警察 加州 監獄

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