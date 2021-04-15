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汽車盜竊案頻傳 爾灣警局籲防範

記者王全秀子／爾灣市報導
爾灣警局局長漢默爾表示，車庫盜竊案、自行車與摩托車竊盜近來大增。（本報檔案照）
爾灣警局局長漢默爾表示，車庫盜竊案、自行車與摩托車竊盜近來大增。（本報檔案照）

橙縣爾灣（Irvine）市在全美城市人口25萬以上的評級中，已經連續15年蟬聯全美最安全城市，但車庫盜竊案、自行車與摩托車竊盜近來卻大增，且警方發現不少不法分子，打開汽車門複製車庫門遙控器，等民眾不在家時就進入住家室內盜竊，警方請民眾注意居家防盜措施。

爾灣市警局長漢默爾（Mike Hammel）日前出席橙縣第三選區縣政委員魏格納（Donald Wagner）舉行的社區會議，公布2021年城市犯案率趨勢，其中車庫盜竊、自行車盜竊、偷車，及汽車財物盜竊案發率均有所上升。尤其汽車的催化轉換器盜竊，從去年底到今年成倍數攀升，另外在公園和校園停車場盜竊案增加。

警局犯案分析組主任Darcy Jones表示，車庫盜竊案增加，在公寓或獨立住宅都頻發，只要記得關上車庫門、汽車鎖好就容易防範。

受疫情居家令影響，居民騎自行車外出透風需求增加，自行車銷售供不應求，價格上漲，導致不法分子瞄準作案，自行車盜竊案與去年同期相比增加40%，但最近與暑假高峰時期的犯案率相比已在下降。Jones鼓勵擁有自行車的民眾下載Project 529軟件，使用自行車車底的編號在軟件上註冊，如果發現被盜可以在該軟件上報告，丟失後找回的機率比較大。

汽車盜竊案也呈倍數增加，廂型貨車和摩托車較易被盜，今年第一季度發生23起廂型貨車盜竊，去年全年僅有五起；摩托車盜竊案比去年增加七倍。汽車財物盜竊案也增加，除了汽車中的個人物品或貴重物品外，還有汽車上的催化轉換器，從去年年底到今年看到的盜竊率明顯上升。警局公布的很多公共安全的注意細節，民眾都可以上網查看，多和華人息息相關，都有中文版本。

針對近日全美各地發生的歧視亞裔仇恨犯罪，漢默爾表示，警局一向重視此問題，對任何仇恨犯罪或仇恨案件都是零容忍，並在警局網站頁面上設有仇恨犯罪和仇恨行為的報告專頁，民眾也可網上舉報。

他說，爾灣警局有專門的心理疾病和遊民外展工作小組，過去一年疫情帶來社會不安，很多犯罪來源於心理健康和遊民問題，由多位心理疾病等專家成立的小組，確保案件發展得到妥善控制和管理。並與市府及全國心理疾病聯盟合作，處理心理疾病引起的犯罪。

漢默爾強調，警局未來的工作重點包括：繼續保持25萬人口城市最安全城市、人力編制保持快速的回應時間、確保警員高水準服務；警員、探員有效解決每個刑事案件、加強招募警局，期許招募更多與警局價值觀相符的人員。

汽車 爾灣 仇恨犯罪

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