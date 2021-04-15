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非裔仇恨攻擊 韓裔女辣椒水自衛

【托斯汀市訊】
韓裔被害人在社交媒體上公佈受傷照片。（網路照片）
韓裔被害人在社交媒體上公佈受傷照片。（網路照片）

托斯汀市Veterans運動公園的滑板運動場（Skatepark）11日發生韓裔女子遭非洲裔男子仇恨攻擊事件，警方已逮捕作案嫌犯，並控以仇恨攻擊等七項罪名。被害人在社交媒體上公開事件經過，引起眾多迴響。

但該嫌犯已在14日獲釋，橙縣檢察官並下令，托斯汀警局繼續調查本案的更多證據。

托斯汀警局13日宣佈，警方逮捕42歲的爾灣市居民Jauhar Shuaib，並以攻擊、騷擾、仇恨攻擊、妨礙公共安全等七項罪名，將嫌犯關押在橙縣看守所。這起攻擊事件發生在11日上午10時許，警方獲報後趕到1600 Valencia案發現場，被害人指稱腹部被打，並在衝突過程中使用辣椒噴液自衛。當時嫌犯雖然已逃離現場，但警方隨後循線將他逮捕。托斯汀警局呼籲目擊者或有案發經過錄影者，與警探Eric Haug連絡714-573-3246。

被害的韓裔女子在社交媒體上發文指稱，她從未想到自己會成為仇恨攻擊的目標，當她在滑板運動場練滑板時，有一名男子以「Commie bitch」、「North Korean whore」、「nuclear terrorist」等字眼罵她，後來更扯破她的上衣，她只好用旁人臨時拿來的衣服遮住身體，她事後到醫院診斷有腦震盪、左肩及腳踝骨折，身上也有多處瘀傷。

被害人在社交媒體Instagram上發文指稱，在大約三小時的時間中，該男子不斷使用帶有種族及性別歧視的用語，並問她從哪個國家來，向她要電話號碼。該男子對另外一名女生進行言詞騷擾時，被害人不甘示弱，出言阻止，結果招來攻擊。

被害人指稱，該名男子經常在滑板運動場出現，也常對人口出不遜，但都沒有人阻止他，當他威脅要動手時，也沒有人制止他。她雖然拿出辣椒噴液自衛，卻未能避免受到攻擊，直到她受傷之後，才有好心人出面幫忙。

據目擊事件者指稱，該名男子經常騎著自行車在爾灣及托斯汀附近出現，可能有精神問題。事發時，現場多人合力制止該男子，待托斯汀警方趕到現場時，嫌犯已騎自行車逃逸。

韓裔被害人在社交媒體上公佈受傷照片。（網路照片）
韓裔被害人在社交媒體上公佈受傷照片。（網路照片）
仇恨攻擊嫌犯Jauhar Shuaib被控以七項罪名。（托斯汀警局提供）
仇恨攻擊嫌犯Jauhar Shuaib被控以七項罪名。（托斯汀警局提供）
韓裔被害人在社交媒體上公佈受傷照片。（網路照片）
韓裔被害人在社交媒體上公佈受傷照片。（網路照片）

韓裔 橙縣 爾灣

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