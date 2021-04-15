我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

洛城新語／華人在美的幸與不幸

洛城新語
上網用
上網用

國際媒體報導，美國產製的輝瑞疫苗，已由民間企業進口運抵中國，中共官方卻屏蔽消息，不讓民眾知道。但願意自費接種外國疫苗的民眾不少，打一劑恐怕得花數百元人民幣，完成兩劑注射少說得花上千元人民幣。相比美國境內不管身分合法、非法，一律免費注射，人在美國真幸福。

但幸中也有不幸。華人正面臨100多年來最嚴重的「排華」風潮，不是政府領導的制度性、系統性歧視，而是各地非裔、白人等紛傳辱罵甚至加暴亞裔案。網上都出現印著「I am NOT Fxxxing Chinese」「I'm Korean」等字樣的T恤，其他亞裔都想和華人劃清界線了，使在美華人五味雜陳。

喜的是很多華人同胞已完成或馬上可獲免費疫苗注射。相比台灣只進口數十萬劑英國牛津阿利斯康(AZ)疫苗，它和嬌生一樣，可能產生血栓，台灣2300萬人誰先打，政府語焉不詳，期待疫苗的民眾乾著急也等不到。

中國大陸研發生產五種疫苗已生產數億劑，外銷或援贈第三世界國家，大陸自身已完成逾1.6億劑注射，但疫苗效果迄今存爭議。近日巴基斯坦總統打完中國疫苗後照樣確診，習近平還致電慰問；菲律賓總統衛隊同樣打中國疫苗，也有126人確診。無論這些消息是否在「抹黑」中國疫苗，在美華人的確幸福，至少不會找不到疫苗，或內心交戰打不打。

但要說在美華人幸福也未必。美國疫情嚴重，一年多來全美3100多萬人染疫，逾56萬人病歿，我們天天受病毒威脅，正常生活大受影響。但大陸、台灣、港澳相對疫情輕微，人們出門也戴口罩，卻照樣上餐館、到健身房、購物等，都未受影響。

美國亞華裔現在出門，處處得提防被歧視或辱罵攻擊。即使有人說，以全美3800件歧視案統計(未計入未報案者)，除以全美3.3億人口，發生機率約九萬分之一，不必太擔憂。畢竟多數美國人仍友善、有教養。能不能這樣用機率來安慰咱同胞也有爭議，至少科研先進的美國，疫苗研發再度證明優勢。

大陸民間第三大製藥企業復星集團，從美國進口第一批輝瑞疫苗，卻被官方封鎖消息。因為這涉及民族自尊、國家面子和民眾信心，即使輝瑞被各國政府、權威專業機構評定有效率達95%；而中方官員早先承認，國產疫苗保護力「不是非常高」(有外國機構說50%或70%)，但疫苗好不好？問民眾就知道。

法國自由廣播電台訪問武漢居民，他們說，老百姓都想保命，花錢不花錢次要，寧可花錢也要接種外國疫苗 。不花錢接種效果差的疫苗，命保不住了有錢幹什麼？這種「政治不正確」是庶民心聲，官方管不住。

美國至少打一針者已逾總人口37.3%，已完成兩劑者達23.1%，相比中國國產疫苗目前接種率近10%。中國人口多，但以她的動員能力，如有心普及化注射，恐怕不會這麼低。

為什麼北京援外疫苗絡繹不絕，唯獨自己民眾注射率卻偏低，是政府對疫苗安全和效果也有保留，或「重外輕內」等其他考量？套句大陸慣用語，「水很深啊」。

疫苗 美國 中國

上一則

25年懸案告破！女大生失蹤遇害 兇嫌是前同學 父掩蓋犯罪

下一則

非裔仇恨攻擊 韓裔女辣椒水自衛

延伸閱讀

嬌生疫苗致血栓 概率約為遭雷擊的一半

嬌生疫苗致血栓 概率約為遭雷擊的一半
全球第1國 丹麥完全停打AZ疫苗

全球第1國 丹麥完全停打AZ疫苗
費城聯邦疫苗站延長服務至5.26 可現場預約

費城聯邦疫苗站延長服務至5.26 可現場預約
加州暫停嬌生疫苗 紐森：不影響重開計畫

加州暫停嬌生疫苗 紐森：不影響重開計畫
接種嬌生爆嚴重血栓 6女1死1病危…FDA、CDC急叫停

接種嬌生爆嚴重血栓 6女1死1病危…FDA、CDC急叫停
嬌生叫停「不必驚慌」 不要混打其他疫苗

嬌生叫停「不必驚慌」 不要混打其他疫苗

熱門新聞

監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

2021-04-12 18:01
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

2021-04-09 02:19
華裔環境土壤學博士徐仕林表示，他與太太都拒絕接種新冠肺炎疫苗。（記者啟鉻／攝影）

川粉土壤博士稱新冠疫苗降低免疫力 拒絕接種

2021-04-13 02:20
劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷