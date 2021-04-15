洛城新語／華人在美的幸與不幸

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國際媒體報導，美國 產製的輝瑞疫苗 ，已由民間企業進口運抵中國 ，中共官方卻屏蔽消息，不讓民眾知道。但願意自費接種外國疫苗的民眾不少，打一劑恐怕得花數百元人民幣，完成兩劑注射少說得花上千元人民幣。相比美國境內不管身分合法、非法，一律免費注射，人在美國真幸福。

但幸中也有不幸。華人正面臨100多年來最嚴重的「排華」風潮，不是政府領導的制度性、系統性歧視，而是各地非裔、白人等紛傳辱罵甚至加暴亞裔案。網上都出現印著「I am NOT Fxxxing Chinese」「I'm Korean」等字樣的T恤，其他亞裔都想和華人劃清界線了，使在美華人五味雜陳。

喜的是很多華人同胞已完成或馬上可獲免費疫苗注射。相比台灣只進口數十萬劑英國牛津阿利斯康(AZ)疫苗，它和嬌生一樣，可能產生血栓，台灣2300萬人誰先打，政府語焉不詳，期待疫苗的民眾乾著急也等不到。

中國大陸研發生產五種疫苗已生產數億劑，外銷或援贈第三世界國家，大陸自身已完成逾1.6億劑注射，但疫苗效果迄今存爭議。近日巴基斯坦總統打完中國疫苗後照樣確診，習近平還致電慰問；菲律賓總統衛隊同樣打中國疫苗，也有126人確診。無論這些消息是否在「抹黑」中國疫苗，在美華人的確幸福，至少不會找不到疫苗，或內心交戰打不打。

但要說在美華人幸福也未必。美國疫情嚴重，一年多來全美3100多萬人染疫，逾56萬人病歿，我們天天受病毒威脅，正常生活大受影響。但大陸、台灣、港澳相對疫情輕微，人們出門也戴口罩，卻照樣上餐館、到健身房、購物等，都未受影響。

美國亞華裔現在出門，處處得提防被歧視或辱罵攻擊。即使有人說，以全美3800件歧視案統計(未計入未報案者)，除以全美3.3億人口，發生機率約九萬分之一，不必太擔憂。畢竟多數美國人仍友善、有教養。能不能這樣用機率來安慰咱同胞也有爭議，至少科研先進的美國，疫苗研發再度證明優勢。

大陸民間第三大製藥企業復星集團，從美國進口第一批輝瑞疫苗，卻被官方封鎖消息。因為這涉及民族自尊、國家面子和民眾信心，即使輝瑞被各國政府、權威專業機構評定有效率達95%；而中方官員早先承認，國產疫苗保護力「不是非常高」(有外國機構說50%或70%)，但疫苗好不好？問民眾就知道。

法國自由廣播電台訪問武漢居民，他們說，老百姓都想保命，花錢不花錢次要，寧可花錢也要接種外國疫苗 。不花錢接種效果差的疫苗，命保不住了有錢幹什麼？這種「政治不正確」是庶民心聲，官方管不住。

美國至少打一針者已逾總人口37.3%，已完成兩劑者達23.1%，相比中國國產疫苗目前接種率近10%。中國人口多，但以她的動員能力，如有心普及化注射，恐怕不會這麼低。

為什麼北京援外疫苗絡繹不絕，唯獨自己民眾注射率卻偏低，是政府對疫苗安全和效果也有保留，或「重外輕內」等其他考量？套句大陸慣用語，「水很深啊」。