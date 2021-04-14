樂慈百利坊、迪士尼重啟 限制多需預約

橙縣樂慈百利坊5月21日重新開放， 慶祝成立100周年。（樂慈百利坊視頻宣傳片截圖）

南加橙縣主題公園「樂慈百利坊 」（Knott's Berry Farm）宣布，將於5月21日重新開放，但限制遊客人數，且有預約要求，另將於5月6日首先對季票持有人開放。

樂慈百利坊將慶祝其成立100周年，周年慶典持續到9月6日。遊客將體驗全新的「樂慈小故事」，這是4D互動式黑暗旅程，向35年前的經典景點致敬； 「樂慈夏日之夜」景點計畫以現場音樂、特色美食和美酒佳餚重現；樂慈還計畫在公園內舉行夜間儀式，圍繞重新設計的照亮的K塔，展示照片和其他裝飾以向歷史致敬。

橙縣樂慈百利坊5月21日重新開放， 慶祝成立100周年。（樂慈百利坊視頻宣傳片截圖） 橙縣樂慈百利坊5月21日重新開放， 慶祝成立100周年。（樂慈百利坊視頻宣傳片截圖）

根據當前加州 指南，樂慈百利坊目前僅對加州居民開放，單日訪問和季票持有人都需要提前預訂，門票銷售和預訂將於4月26日開始。在2021年5月5日之前購買的2020年和2021季票，在2022年5月5日之前都將有效。有關公園最新更新的更多信息，可訪問knotts.com。

橙縣樂慈百利坊5月21日重新開放， 慶祝成立100周年。（樂慈百利坊視頻宣傳片截圖）

此外，迪士尼 樂園已宣布，將在4月30日重新開放，但有15%的客容量限制。迪士尼只對加州居民開放，且限制人數。重新開放的內容將不包括室內遊樂設施，所有年齡在三歲及以上的訪客都需要預約。