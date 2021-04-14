洛縣羅蘭岡槍擊案 警公布死者名字 透露案發經過

警方當天封路調查。（本報檔案照）

洛杉磯 縣法醫辦公室公布11日凌晨2時40分在羅蘭岡（Rowland Heights）發生街頭槍擊 案死者的名字，他是30歲的Eric Adams。洛縣 警局兇殺組探員指出，受害人是在駕駛時被槍殺。該案發生地距離多個以華資商號為主的商場很近，警方封鎖交通12個小時，在華裔社區引起極大矚目。

命案現場在Colima路、Fullerton路交口，警方趕到後發現一名男子死亡。根據電視台現場畫面，有一輛白色寶馬豪華跑車i8停在人行道邊，破碎的駕駛側車窗有一個彈孔，車門上也有彈孔。車輛的乘客側門已打開。

警方發言人郝格能（Lt. Scott Hoglund）指出，調查顯示，當槍手開始向跑車的駕駛座方向開槍時，受害者似乎是從旁邊的乘客座位的側門跑出來。 當下跑車仍然滾動著，在撞到街道的路緣石（curb）後才停下來，目前警方對嫌犯的作案動機仍不清楚。案發後附近一家商號的人曾向受害者提供援助。因該受害男子上身至少被槍擊中兩次。

警方請知情民眾提供線索，可致電323-890-5500。匿名舉報者可通過800-222-8477，或lacrimestoppers.org。