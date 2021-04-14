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橙縣檢長對話亞裔社區：仇恨犯罪零容忍

記者王全秀子／橙縣報導
橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）（左下）與亞裔社區對話，確保社區安全對抗仇恨犯罪 。（主辦方提供）
橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）（左下）與亞裔社區對話，確保社區安全對抗仇恨犯罪 。（主辦方提供）

近期針對亞裔仇恨犯罪日趨嚴重，為幫助亞裔社區了解何謂仇恨犯罪、避免並打擊仇恨犯罪，多位亞裔企業主日前連線橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer），透過視訊會議與亞裔社區對話，確保社區安全對抗仇恨犯罪 。

亞裔企業「考拉知道」、「林清吉會計師事務所」、非營利組織「ICCA國際教育交流基金會」組織此次會議。他們認為，當前社會上許多犯罪與動盪事件，讓原本習慣做好本分、為社會默默付出努力的亞裔受到重大衝擊，特別是近期針對亞裔的仇恨犯罪日趨嚴重，而站在打擊犯罪前線的，就是各地選出的檢察長與其帶領的檢察官辦公室，對罪犯發起提告與訴訟，透過法律保障人民安全。

然而雖有明確法律條文來保障人民的生命與財產安全，並對仇恨犯罪有清楚的定義，仍有部分檢察官對於起訴這類犯罪採取消極態度。

會中橙縣檢察長史匹澤介紹其辦公室的職責，該辦公室由超過300名檢察官與數百名執法人員組成，總人數逾900人，是位居全國第六大的檢察官辦公室。在史匹澤的帶領下對於仇恨犯罪採取零容忍、雷厲風行的執法。

而在回答如何打擊仇恨犯罪時，史匹澤也提到美國憲法是保障人民的言論自由，但當言語或行為背後的動機是踰越仇恨犯罪的法律時，他會依法透過偵查與訊問方式來確立犯行並提告，民眾如果看到疑似仇恨犯罪的行為，都應該跟檢察官辦公室聯繫。

史匹澤舉例表示，各城市地區會因為當地所選出的檢察長，而對打擊罪犯採取不同的行動。加州族裔多元，值得慶祝，並是社會富足強健的原因，每個人都不應因為其膚色與背景而生活在仇恨犯罪的陰影之下，他將確實執行法律賦予他的職責，保障橙縣的社區、學校、教育、企業等的安全。

本次主辦單位之一，「考拉知道」的負責人王天鼎表示，亞裔社區以往多被認為是比較安靜，對如何透過法律來保障自身權益較消極。但在近期針對亞裔的仇恨犯罪事件層出不窮，他作為亞裔企業與社區的一員，也將回饋社會的重心轉向保障亞裔社區安全，此次邀請橙縣檢察長教導亞裔社區如何對抗仇恨犯罪，未來也將持續籌備與企畫更多活動，來喚起亞裔社區的團結，為保障自由與安全發出宏亮的聲音。

亞裔 仇恨犯罪 橙縣

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