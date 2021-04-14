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高達百萬桶！南加海底化學廢棄物垃圾場 被證實了

編譯組╱綜合報導 
南加外海底發現DDT大型化學廢棄物垃圾場。（CBS）
南加外海底發現DDT大型化學廢棄物垃圾場。（CBS）

雖然科學家過去30年來一直懷疑，南加州外海有一處化學廢棄物垃圾場，但一直苦無證據。但研究人員最近終於在長堤市與卡特琳娜島（Catalina Island）之間海域，發現數以百萬計的桶裝化學廢棄物，多數為已經禁用的DDT殺蟲劑。專家指出，多數廢棄物都有毒性，不肖商人當年棄置在此處只是因為方便省事。 

聖塔芭芭拉加大的教授瓦倫泰（David Valentine）表示，他們早在2011年至2013年間開始著手探查這批傳說中的廢棄物，他們運用自動駕駛船攜帶攝影鏡頭巡視3000呎深海床，最後終於在長堤與卡特琳娜島之間發現這批令人作嘔的廢棄物。瓦倫泰說，天知道為何有人會幹這種事？而他們竟然是第一批發現者！ 

人類在含有DDT的海水中游泳並不會因此生病，但海洋生物卻會，特別是瓦倫泰團隊的研究對象­－海豹。他們2020年發表的論文指出，南加海域海豹因為高濃度DDT，因此罹患癌症的比例異常地高，約25%的成年、青少年海豹都罹患癌症，此一比例高得驚人，因此非得探究原因不可。 

之後，瓦倫泰團隊就開始蒐集汙水樣本，最終懷疑是Montrose Chemical Corp.所造成的。該公司先前已經因為非法丟棄化學廢棄物遭控告，長堤－卡特琳娜島是第二處。該公司自1940年代至1970年代汙染了派洛斯福德外海的34平方哩海域。 

加州大學斯克里普斯海洋研究所（The Scripps Institution of Oceanography）近期開始調查其中3.5英畝的海域，包括瓦倫泰的研究區域。雖然他們的研究尚在進行，但目前的結果已經相當令人吃驚，瓦倫泰說，這將能夠提醒人類該如何與大自然正確互動。

長堤 加州大學 癌症

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