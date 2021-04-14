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國際獅會雲端籌款 公益獎名單4/18揭曉

洛杉磯訊
聖蓋博華人聯合獅子會率先向國際獅子會捐款1萬8000元，同時希望通過18日的雲晚會，鼓勵獅友及社區民眾，共同參與公益慈善。（聖蓋博專區華人聯合獅子會提供）
聖蓋博華人聯合獅子會率先向國際獅子會捐款1萬8000元，同時希望通過18日的雲晚會，鼓勵獅友及社區民眾，共同參與公益慈善。（聖蓋博專區華人聯合獅子會提供）

國際獅子會D4-L2聖蓋博專區華人聯合獅子會，將在18日(周日)晚上7點舉辦「春暖花開 愛在飛揚」公益慈善雲晚會，籌款支持國際獅子會「五大志」，同時揭曉和表彰十多項愛心與社會公益獎得主。

國際獅子會基金會(LCIF)五大志包括普及保護視力、協助提高青少年能力培養、對抗糖尿病、提供災難救助、支援人道主義，包括兒童癌症和對抗飢餓等。聖蓋博專區華人聯合獅子會抛磚引玉，向國際獅子會捐款1萬8000元，同時通過雲晚會，鼓勵獅友及社區參與公益。

雲晚會將揭曉2021聖蓋博谷地區公益獎獲獎者名單，包括「最感人事跡公益獎」、「最具影響力公益獎」、「最佳愛心公益獎 」、「最佳服務公益獎」、「最佳創意公益獎」、 「最具影響力獅子會公益獎」、「國際音樂慈善大使公益獎」、 「最佳MV音樂節目公益獎」、「最佳國際獅子會音樂成就獎」、「國際獅子會D4-L2總監獎」、「最佳和平創意歌手公益獎」等。

包括葛萊美音樂獎得主Stephanie Spruill、國際豎琴音樂家Alexander Boldachev 、好萊塢歌手Rebecca Holden、「魔法绅士」Dale Salwak、旅歐歌唱家朱珍、中國相聲表演藝術家姜昆、中美華人戲劇聯盟、少林武術、四川變臉、中國風Hip-hop歌手楊曉川、民歌歌手王雷等將在晚會上表演。

YouTube雲晚會預告連結m.youtube.com/watch?v=AwOquYw2I_0。國際獅子會D4-L2晚會YouTube直播連結https://youtu.be/9enIVEd5kHk

聖蓋博華人聯合獅子會率先向國際獅子會捐款1萬8000元，同時希望通過18日的雲晚...
聖蓋博華人聯合獅子會率先向國際獅子會捐款1萬8000元，同時希望通過18日的雲晚會，鼓勵獅友及社區民眾，共同參與公益慈善。（聖蓋博專區華人聯合獅子會提供）

聖蓋博 華人 中國

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