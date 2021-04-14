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弧光電影院永久關閉 洛市地標走入歷史

記者楊青／綜合報導
歷史超過半個世紀的弧光連鎖電影院（Arclight Cinemas）將永久性關閉。（網路照片）
歷史超過半個世紀的弧光連鎖電影院（Arclight Cinemas）將永久性關閉。（網路照片）

苦心經營超過半個世紀的弧光連鎖電影院（Arclight Cinemas）正在關閉其遍布全加州的數百個電影院和放映廳，包括洛杉磯地標性的電影院（ArcLight Cinemas and Pacific Theatres），本周也宣布不會重新開放，可能永久關閉。消息傳出讓許多電影人感到唏噓。

就在加州各地電影院陸續重開、有限制地接受觀眾的同時，弧光連鎖電影院12日聲明表示，經過超過一年關門後，電影院不得不困難地告知公眾，不會重新開門，這不是任何人想要的結果，但他們付出了巨大努力，考慮所有潛在的選擇可能，但沒有可行的前進道路。電影院感謝旗下所有員工，以及電影人和觀眾多年來的鼎力支持。

將關閉的電影院除了遍布加州的數百個放映廳，還包括其在好萊塢日落大道上標誌性的Cinerama圓頂放映廳。這一從1963年就啟用的電影院，不僅是好萊塢電影首映的熱門影院，而且在電影中扮演重要角色，很多電影在這裡取景，比如近年的「從前，有個好萊塢」（Once Upon A Time In Hollywood）就多次出現該影院。

弧光電影院是因新冠病毒流行倒閉的大型連鎖商家中最新的一家，不少觀眾表示，從小就是在這家電影院看電影長大，每次經過電影院都倍感親切，但現在所有記憶都將走進歷史。

不過也有業內人士認為，至少好萊塢日落大道上標誌性的Cinerama圓頂放映廳，應該會有其他玩家出來拯救。Cinerama圓頂放映廳為洛杉磯歷史文化紀念和標誌性建築，任何改變都需要通過特別委員會的批准。

歷史超過半個世紀的弧光連鎖電影院（Arclight Cinemas）正在關閉其遍...
歷史超過半個世紀的弧光連鎖電影院（Arclight Cinemas）正在關閉其遍佈全加州的數百個電影院和放映廳，包括其洛杉磯地標性電影院母院（ArcLight Cinemas and Pacific Theatres），本周也宣佈不會重新開放，可能永久性關閉。（網路照片）

電影院 好萊塢 加州

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