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SB82法案 民主黨議員勿閃躲

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民主黨參議員斯金納（Nancy Skinner）提出的SB82法案4月5日在州參議會撥款委員會七名委員一致通過擱置；這件重罪變輕罪備受爭議的法案，可說暫時停擺，等待5月下旬再議。

面對這善待犯罪者的減刑法案，社區有如排山倒海的反對聲浪，終於在州參議會二讀時發揮作用，但並不表示不會起死回生。

大家記憶猶新的16號提案（ACA5法案），就是在2014年加州拉丁裔參議員賀南德兹提出的SCA5法案，要求加大系統招生考慮種族背景，遭到社區反對後，暫時擱置，卻在2020年捲土重來；在民主黨政客操弄下，SB82法案，很可能比照這模式借屍還魂，舊戲重演。

2014年賀南德兹提出的SCA5公投失敗，當時他即暗示會東山再起，果不其然，2020年大選公投要求恢復平權的16號提案改頭換面，重新要求大學招生、政府招聘、招標都要考慮族裔，較先前SCA5僅在大學招生要求照顧族裔，更進一步。依此例可見民主黨追求平權的用心，不會因暫時失利就會改棄。

同樣道理，目前加州當權的民主黨，一再強調刑事司法改革，擬議免除死刑、重罪變輕罪、減少監獄人犯，處處為犯罪人設想，盡量從寛善待乍看並非罪大惡極之徒；基於此理，提出了SB82法案。

提案者著重的是善待刑犯，減少監禁，非持械重大搶劫，都該輕輕放過，既可減少監獄負擔，也避免造成太多累犯。出發點看似節制過多拘禁案件，減少懲戒負擔，但對於受害者身心的傷害，似乎並未列入考慮。導致所謂的刑事司法改革，制度設計上寛待惡人，好人安全完全被忽視。

眼見民主黨一再助紂為虐，深受47號提案之害的亞裔社區，實在難以忍受，自發性反對活動應運而生，力圖避免47號提案的遺禍重新登場。4月5日SB82法案首度遭到挫敗，也是因為民意的反應，在最後關頭擋住惡法。

如今，看似SB82法案理應順應民意適時收手，遺憾的是州議會的民主黨參眾議員被詢及這議題時，不是避實就虛，就是閃躱，或是用一些政治語言，迂迴不願直接表態。甚至有人表示還要修正，再作決定，言下之意，並未死心。

看得出來，如果黨意要求修改後再度提案，這群以黨意為主，搖擺不定的民主黨議員會否真實反映民意，將接受嚴厲檢驗。

在此要提醒的是，民主黨一再放出減刑釋囚，善待欺凌善良百姓的罪犯，已觸及選民可忍受的底線。本應反映民意的民主黨議員、甚至檢察長還一味偏袒姑息惡人歹徒，老百姓終將反彈，逼迫這群走偏鋒、玩火的民意代表下台！

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