洛杉磯社區民宅氣爆 居民驚恐、窗戶炸碎

洛杉磯Valley Glen居民房煤氣洩漏引發大爆炸，兩人受重傷。（abc7視頻新聞截圖）

洛杉磯 Valley Glen於11日晚9時30分左右，一處民宅因煤氣洩漏引發爆炸，造成兩人受傷，其中一名傷勢嚴重。房屋爆炸晃動導致整個社區一片混亂，居民稱當時情形就像炸彈爆炸。

一戶鄰居的監控攝像機拍攝到瞬間發生的場景，視頻顯示週日晚發生的爆炸在短時間內照亮街道，並使整個區域晃動，並觸動汽車 警報聲。

鄰居Jesse Castro說，令人震驚的爆炸令附近居民感到恐慌。 「我當時正在屋裡看電視，一開始我以為是地震 ，後來我家所有的窗戶都炸碎了。」Jesse Castro說，「我聽到有人在尖叫，有人在哭，狗在附近跑來跑去，場面一片混亂。」

洛杉磯Valley Glen居民房煤氣洩漏引發大爆炸，兩人受重傷。（abc7視頻新聞截圖）

爆炸發生在West Archwood街道的12700街區，週一早上，碎片仍覆蓋著街道的許多地方，當局繼續調查爆炸發生的具體原因。

據洛杉磯消防局稱，爆炸導致房屋屋頂倒塌，車庫被夷為平地。消防員發現空氣中瀰漫著煤氣的味道，在煤氣公司的幫助下，他們成功地堵住了洩漏的地方。

爆炸發生時七人在家，包括三名孩子，其中兩名成年人受重傷。一名約59歲的男子因嚴重燒傷被送往當地醫院，另一名約46歲的男子從殘骸中被解救出來，之後送往醫院，目前沒有生命危險。此外，一名男子受輕傷，65歲左右的婦女和三個孩子並沒有受傷。

根據開車經過該地區的目擊者說：「我們當時開車在幾條街之外，聽到巨大的爆炸聲，以為是煙火或槍擊，開到現場才看到這個驚人場面，整個天花板都炸掉了，空氣中瀰漫著煤氣的味道。」