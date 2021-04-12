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加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

付出就能做到 吳韋霖證明：華裔也能當警長

記者王全秀子／康普頓市報導
康普頓學區警局華裔局長吳韋霖用自己的親身經歷證明，華人也可以從警。（記者王全秀子／攝影）
康普頓學區警局華裔局長吳韋霖用自己的親身經歷證明，華人也可以從警。（記者王全秀子／攝影）

很多華人家長希望子女從事醫師、律師、會計師等職業，認為這些職業穩定又受人尊重，吳韋霖（William Wu）的家長當年也不例外，他在母親的期望下成為律師，可是執業三年後，發覺不是他的興趣，毅然決然報考警校，透過比常人付出更多努力，終於實現他的警察夢，如今他是康普頓學區警局局長，領導17個警員，50多名調度員和治安巡邏人員，服務2萬多名學生及1500多名教職人員。

亞裔拒被看扁 比別人多付出兩倍

吳韋霖表示，他八歲與家人從台灣移民來美，住在聖蓋博谷一帶，之後前往洛杉磯加大（UCLA）和沛普丹大學（Pepperdine University）法學院。他其實大學畢業後就想做警察，可是遭到母親反對。執業律師三年後因不滿意現狀，提及「每個男孩子心中總有個夢想，成為太空人、牛仔、或警察，這類酷酷的職業」，加州沒有牛仔的職業，他的眼睛也不夠好，所以太空人的夢也無法實現，因此選擇相對容易達成的警察。他大學畢業後，有兩個朋友也做了警察，每次談話交流時令他更加受到鼓舞，決心既然喜歡，就去追尋夢想。

他1994年進入警校，那個年代華人從警非常少。當時有一位教官也是華人，那一批60名學員只有他一位華裔，有一天訓練時，教官將吳韋霖單獨拉出來，說道「你個子瘦小，又是華人，因此你要比別人更努力、多訓練，比別人多付出至少兩倍，遇到事情不要害怕，很多時候在執勤時對方看到你是亞裔警察，不會產生震攝效果，因此你要讓自己更強大，證明華人可以做這份工作」，吳韋霖說，他從未忘記這個教誨。

吳韋霖（講話者）在康普頓為亞裔發聲，反對歧視亞裔仇恨犯罪。（記者王全秀子／攝影）
吳韋霖（講話者）在康普頓為亞裔發聲，反對歧視亞裔仇恨犯罪。（記者王全秀子／攝影）

偷報考警校 母親氣到不和他說話

他1995年從警校畢業後，宣誓成為警察。吳韋霖表示，依然沒有得到母親支持，主要是擔心他的人身安全，覺得警察有很多外勤工作，比較危險。當時他其實是偷偷報考警校，有一天被母親抓到他穿警察制服的樣子，母親生氣地兩周沒和他說話，而他因為是家中獨生子，母親每天都會擔心他，但久而久之只有妥協和慢慢接受。

吳韋霖表示，現在美國華人從警依然較少，他希望能改變狀況。早在1805年就有華裔來美，算下來有些華人已是第四、五代的移民，但報考政府公職的華裔還是少，「這是我們的國家，為什麼不能積極參與進來」，他希望透過他的親身經歷，告知那些因為擔心語言障礙而不敢從事政府工作的移民，只要肯付出，一定能做到。希望多一些華人挑戰政府公職，代表華裔社區在政府發聲。

如今吳韋霖用親身經歷證明，華裔可以做警察，也可以做到警察局長，幫助社區維護治安。他指出，一提到康普頓（ Compton），華人民眾覺得有很多幫派分子活動和槍擊案，可是現在和80年、90年代不一樣，有很多工薪階層在此安家立業，目前70%是西裔居民，改變了地理環境和人口結構。雖然仍有幫派活動，但不像以前那麼猖獗。他認為，每個城市都有一個比較危險的地方，康普頓不像電影裡說的那樣誇張。

警察 華人 華裔

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