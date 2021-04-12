天普市換垃圾桶 回收改為「1周1次」

天普 市（Temple City）和雅潔垃圾清運公司（Athens Services）簽訂新合約，由雅潔垃圾清運公司從7月1日起負責回收城市居民的生活垃圾，首次服務從7月5日（周一）開始。居民值得注意的是，以往一周兩次收垃圾改為一周一次，雅潔垃圾清運公司負責提供垃圾桶，民眾可根據自己的需求加錢升級，或換小桶節省回收垃圾費用。

天普市市長喻穎章（Vincent Yu）表示，以前市府回供收垃圾一周兩次，居民需自行購買垃圾桶。但現在州政府對回收垃圾有更嚴格的規定，有機和綠色垃圾要特別處理，市府也因此增加開銷。天普市決定與雅潔垃圾清運公司簽訂新合約，可維持目前的收費不變，但原來一周兩次改為一周一次，同時要求雅潔垃圾清運公司供應垃圾桶。

黑色、綠色和藍色三種垃圾桶按照不同類別分類，大小也有32加侖、64加侖和96加侖三種，雅潔垃圾清運公司提供的垃圾桶為64加侖，但居民可根據需求要求公司更改。從7月開始，可將舊垃圾桶放在家門口，在回收垃圾時一併收走。

另外很多城市每年限制兩次回收大件丟棄物，如傢俱、床墊，雅潔垃圾清運公司為天普市居民提供無限制次數服務。喻穎章指出，以前每周收兩次垃圾，垃圾車在城市道路跑來跑去容易把道路壓壞，而新合約每周收一次外，垃圾車是全自動化，不需要人動手將垃圾桶搬到車子前，對工作人員健康更有保障，減少垃圾車運輸對城市環境和空氣影響。

雅潔公司代表陳祥寧（Ed Chen）介紹，天普居民6月1日前可選擇一種垃圾桶，目前提供的是64加侖垃圾桶，假若換為32加侖小桶，每月可省五元；或增加五元升級到96加侖垃圾桶。他指出，州政府對回收垃圾的規定，有機和綠色垃圾要特別處理，鼓勵民眾把有機垃圾，譬如廚餘可以放到綠色的環保垃圾桶裡，日後作為堆肥，雅潔垃圾清運公司每年的有機肥大贈送活動，民眾可以免費領取，經處理後變廢為寶。