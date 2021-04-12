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「園藝綠手指」于國慶 傳授果樹嫁接心得

記者張宏／洛杉磯報導
南加州中國大專聯合校友會為在新冠疫情期間推廣自然健康的休閒生活，在11日推出「春季園藝視訊講座」主題講座，圖為主講人于國慶。（Zoom截圖）
南加州中國大專聯合校友會為在新冠疫情期間推廣自然健康的休閒生活，在11日推出「春季園藝視訊講座」主題講座，圖為主講人于國慶。（Zoom截圖）

南加州中國大專聯合校友會為在新冠疫情期間推廣自然健康的休閒生活，11日推出「春季園藝視訊講座」主題講座，邀請臉書「園藝綠手指」博主于國慶分享果樹的種植、嫁接及授粉等園藝乾貨。

于國慶表示，果樹嫁接學問很大，首先要有相容性，最好是同一種屬嫁接，比如同屬薔薇科的李子、桃子嫁接，而不是跨越科目。另外在嫁接的時，要切口形成層對齊密切貼合，嫁接前切割工具要消毒，避免細菌傳染。要使用保鮮袋密封，同時噴一些水在裡面保證濕潤度，最後再蓋起來，避免被太陽紫外線曬乾。

嫁接的難度大小，取決於形成層薄厚，如果形成層厚就比較容易嫁接。比如釋迦、桃子、李子比較容易嫁接，而芭樂和蓮霧的嫁接成功率就比較低。

于國慶分享他拍攝的照片，同時做示範，他表示，他去過全世界很多地方，他每去一個地方就去當地的植物園，比如在德國慕尼黑看到的大王蓮就讓他印象深刻。他五年前成立臉書園藝綠手指帳號，現在有7800人追蹤。粉絲遍及美、歐、台灣、日韓和東南亞各地，其中在南加就有3000多關注者。

會長郭文斌和理事長陳蓓蓓也參加講座。活動有200多人參與，可見大家對園藝熱情高漲，提前登記的民眾在當天講座結束後，還參加了現金禮卡抽獎。

南加州中國大專聯合校友會為在新冠疫情期間推廣自然健康的休閒生活，在11日推出「春...
南加州中國大專聯合校友會為在新冠疫情期間推廣自然健康的休閒生活，在11日推出「春季園藝視訊講座」主題講座，有200多人參與。（Zoom截圖）

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