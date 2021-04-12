譴責洛縣檢察長 縱容仇恨犯罪

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一名白人男子3月21日在鑽石吧市亞裔反仇恨犯罪 示威現場，故意駕車穿過遊行群眾，並口出仇恨言語，全程被民眾錄下影音。但洛杉磯縣地區檢察長賈斯康(George Gascon)卻以證據不足為由，拒絕起訴該男子。消息傳出後，洛縣警察 局長維拉紐瓦(Alex Villanueva )公開譴責，當天在現場的民眾也認為，賈斯康不起訴這種惡人，形同助長仇恨犯罪繼續在社區擴散，罪犯更有恃無恐，因為他們知道，賈斯康正是洛杉磯罪犯的頭號靠山。

美國司法體系各機關各司其職，警察負責偵查逮嫌犯、收集證據，檢察官根據證據與刑法起訴被告，法院負責定罪與量刑。如果警方抓到人，但檢方決定不起訴，案子就永遠送不進法院審理。

檢察官依法有裁量權，決定什麼樣的證據，應以那一種罪名起訴、是否加重求刑。但賈斯康自去年底上任以來，實施一連串的「進步派」司法改革措施，已證明進一步弱化了刑事司法制度、對犯罪行為的嚇阻力，忽視受害者及其家屬的權益，更重要的是，賈斯康的言行加深了社區弱勢族群，對犯罪活動與歹徒的恐懼。而對身家財產、生命安全的免於恐懼，只是人們對政府最基本且最卑微的要求。

賈斯康出身基層警察，長年擔任警局主管與地區檢察長，卻連保障人民免於恐懼這一點都作不到，實在已到了不適任現職的地步。

賈斯康拒絕起訴鑽石吧示威現場男子，其實並不意外，早在他去年底上任時，就公開宣布，不會對仇恨犯罪加重量刑。他更下令撤銷絕大部分手段兇殘的暴力犯罪加重量刑，引來社區大反彈，代表洛縣基層檢察官的協會，也具狀向法院控告賈斯康違法濫權。上任四個月以來，賈斯康對罪犯的寬大，僅在華裔 聚集社區發生，或有華裔被害人的案件至少包括：

一，2019年在亞凱迪亞市遭裝修工殘殺的華裔長者蔡瓊珍，賈斯康下令撤銷被告兩項「特殊情況謀殺罪」(murder under special circumstances)起訴，使被告不但不會被判死刑，更有機會假釋出獄。

二 ，2016年在亞凱迪亞市殘殺兩位侄子的史德運，被賈斯康撤銷加重刑責的「特殊情况謀殺罪」，如果不是法官下達初步禁制令，史德運未來可能獲假釋。

三，2019年男子Rhett Nelson在阿罕布拉市山谷大道與Fremont交口快餐店內，冷血謀殺洛縣警員Joseph Solano， 賈斯康撤銷加重刑責的「特殊情况謀殺罪」。Rhett Nelson當天稍早在洛市謀殺了另一名男子。

四，上周在蒙特利公園市以行刑式槍決方式，殺害妻子與另一名男子的華裔景亦新(Jing Yixin，譯音)，賈斯康手下的檢察官，同樣沒有以「特殊情况謀殺罪」起訴，這代表了景亦新未來即使被定罪，服刑25年後即有可能獲假釋出獄。

這名對仇恨犯罪與冷血殺手如此「仁慈」的洛杉磯檢察長，民眾還要忍耐到什麼時候？