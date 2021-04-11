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3男冒充建築工人入室盜竊 洛警通緝

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯市警察局通緝冒充建築工人入室盜竊的三名男嫌。（LAPD）
洛杉磯市警察局通緝冒充建築工人入室盜竊的三名男嫌。（LAPD）

洛杉磯市警察局（LAPD）9日發布公告，通緝冒充建築工人的三名男子涉嫌在迴聲公園（Echo Park）和華埠（Chinatown）入室盜竊。

警察說，4月1日三名嫌犯來到迴聲公園Marview大道1000街區的一所住宅，敲門告訴屋主，他們是該地區作業的建築工人，需要進入室內檢查水壓。屋主允許他們進入住所後，犯罪嫌疑人要屋主在後院等著。然後一名嫌犯進入臥室，打開保險箱取走了財物。

4月7日晚6時25分左右，此三人又來到華埠Figueroa Terrace 900街區的一所住宅，當時屋內只有兩個孩子在家。嫌犯也是自稱建築工人，因為隔壁的管道損壞了，他們需要檢查該戶的管道是否也損壞了。然後，他們告訴孩子，管道可能會破裂，為了安全起見讓他們先進入該住宅的車庫躲避一下。當孩子們進入車庫後，嫌犯們進入一間臥室搬走了財物。

嫌疑人被發現駕駛一輛2021年豐田凱美瑞（Toyota Camry），車牌號8UHE680。任何人了解上述案件的相關信息，請聯繫LAPD城中分局警探Campos，電話213-996-1856或213-996-1862。非工作時間可以聯繫877-527-3247。匿名舉報可以撥打800-222-8477或通過lacrimestoppers.org在線提交。

警察 華埠 豐田

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