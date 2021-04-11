SB 82法案 橙縣縣委魏格納反對
橙縣第三選區縣政委員魏格納（Donald P. Wagner）日前舉辦選區線上會議，針對民眾非常關心的社區治安、新冠疫苗、疫苗護照等議題答疑解惑；該選區轄區包括橙縣華人聚居的爾灣市（Irvine），不少華人在意魏格納對SB 82法案擬將搶劫重罪改為小偷輕罪的態度，魏格納表達反對。
許多華裔居民對SB 82法案非常擔憂，倘若該法案通過會進一步惡化社區治安，該法案主張嫌犯若沒有使用武器、也沒有造成當事人身體嚴重傷害，不會視為搶劫重罪，而是偷竊輕罪。但魏格納在會議中表示，他反對SB 82法案。
針對近日全美各地接連發生的歧視亞裔仇恨犯罪，魏格納表示，他曾多次強調，針對任何族裔的仇恨犯罪都是不容許的，在美國不應該有種族主義，因此縣政委員會通過兩項針對仇恨犯罪的條例，表達強烈譴責和堅決打擊的觀點。另外橙縣檢察官辦公室和橙縣警局都明確表態，對仇恨犯罪零容忍，他也呼籲民眾發現仇恨犯罪要積極舉報。
新冠疫情肆虐全美一年多，民眾對待疫情已經疲倦，雖然近日陸續接種新冠疫苗，但社區有傳聞學校不需要通過家長許可，對未成年人強制接種疫苗引起顧慮。魏格納澄清，政府沒有強制任何人接種疫苗的權力，只會提供一些接種疫苗的便利性，至於是否接種由每個人自行決定。新冠疫苗比較新，沒有太多研究數據，因此是否要接種家長可自行研究，政府不會強制任何人。
另外有關疫苗護照傳聞，不接種疫苗或是不出示健康證明無法前往公共場所，魏格納也澄清這是不準確的，政府不會強制任何人接種，更不可能以此為藉口要求民眾出示健康證明。只是某些私人機構（private party）可能會有自己的選擇，但政府不能以是否接種疫苗而限制居民出入某些公共場所。
至於新冠疫情到底何時能結束、居民恢復正常生活？州長稱在6月15日前盡量恢復正常，魏格納表示，這也不是說到了6月15日疫情就全部得到控制，之後全部恢復正常。但定下一個日期至少有了明確目標，衛生部門，執法部門都會努力工作，幫助實現這個目標。
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