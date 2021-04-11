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1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

SB 82法案 橙縣縣委魏格納反對

記者王全秀子／橙縣報導
橙縣第三選區縣政委員魏格納在選區線上會議中解答選民有關社區治安，接種疫苗及疫苗護照問題。（本報檔案照）
橙縣第三選區縣政委員魏格納在選區線上會議中解答選民有關社區治安，接種疫苗及疫苗護照問題。（本報檔案照）

橙縣第三選區縣政委員魏格納（Donald P. Wagner）日前舉辦選區線上會議，針對民眾非常關心的社區治安、新冠疫苗、疫苗護照等議題答疑解惑；該選區轄區包括橙縣華人聚居的爾灣市（Irvine），不少華人在意魏格納對SB 82法案擬將搶劫重罪改為小偷輕罪的態度，魏格納表達反對。

許多華裔居民對SB 82法案非常擔憂，倘若該法案通過會進一步惡化社區治安，該法案主張嫌犯若沒有使用武器、也沒有造成當事人身體嚴重傷害，不會視為搶劫重罪，而是偷竊輕罪。但魏格納在會議中表示，他反對SB 82法案。

針對近日全美各地接連發生的歧視亞裔仇恨犯罪，魏格納表示，他曾多次強調，針對任何族裔的仇恨犯罪都是不容許的，在美國不應該有種族主義，因此縣政委員會通過兩項針對仇恨犯罪的條例，表達強烈譴責和堅決打擊的觀點。另外橙縣檢察官辦公室和橙縣警局都明確表態，對仇恨犯罪零容忍，他也呼籲民眾發現仇恨犯罪要積極舉報。

新冠疫情肆虐全美一年多，民眾對待疫情已經疲倦，雖然近日陸續接種新冠疫苗，但社區有傳聞學校不需要通過家長許可，對未成年人強制接種疫苗引起顧慮。魏格納澄清，政府沒有強制任何人接種疫苗的權力，只會提供一些接種疫苗的便利性，至於是否接種由每個人自行決定。新冠疫苗比較新，沒有太多研究數據，因此是否要接種家長可自行研究，政府不會強制任何人。

另外有關疫苗護照傳聞，不接種疫苗或是不出示健康證明無法前往公共場所，魏格納也澄清這是不準確的，政府不會強制任何人接種，更不可能以此為藉口要求民眾出示健康證明。只是某些私人機構（private party）可能會有自己的選擇，但政府不能以是否接種疫苗而限制居民出入某些公共場所。

至於新冠疫情到底何時能結束、居民恢復正常生活？州長稱在6月15日前盡量恢復正常，魏格納表示，這也不是說到了6月15日疫情就全部得到控制，之後全部恢復正常。但定下一個日期至少有了明確目標，衛生部門，執法部門都會努力工作，幫助實現這個目標。

疫苗 仇恨犯罪 疫情

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