舉報塗鴉 洛杉磯市府專人清理 警：一旦報備迅速處理

居民不要忽視城市裡的塗鴉，可善用各城市塗鴉熱線舉報，市府會派出專業人員免費清除。（楊先生提供）

提到塗鴉，大家的反應可能是繪畫達人的天馬行空，亦或是年輕人彰顯個性的亂寫亂畫，但看似亮眼的塗鴉下，隱藏著的可能是幫派 活動的跡象。每個城市專門設有塗鴉熱線（Graffiti Hotline），當民眾發現住家周圍有塗鴉時，也不必為清理而苦惱，可馬上向所在城市舉報將有專人來處理。

華人楊先生表示，很多華人民眾，尤其新移民可能不清楚塗鴉的性質，以為是藝術作品，但有時住家的圍牆上標記著各種奇奇怪怪的符號，也不像是畫作，因此民眾要留意。如果房屋或物業周邊出現塗鴉，各城市有專門的塗鴉熱線可以報備，他們會派專業人員來清除。熱線電話可上市府官網查詢。

楊先生供職的公司位於阿罕布拉 市（Alhambra），公司物業的牆上兩次出現塗鴉，起初公司主管請保潔人員清除，花了一番功夫才勉強清理乾淨。沒過幾天塗鴉再次出現，楊先生得知城市塗鴉熱線後，讓公司主管向市府報備，沒想到市府非常給力，第二天一早上班時塗鴉已經被清理乾淨，完全看不出痕跡。

阿罕布拉市府網站鼓勵民眾，在私人或公共物業，街道及任何肉眼可見的地方，發現塗鴉應積極向市府舉報，說明發現塗鴉地點及標識，市府會派工作人員處理，通常當天或隔天即可清除。

事實上每個城市都在遏阻塗鴉，洛杉磯 市府每年花費數百萬元來清理塗鴉，社區對破壞行為採取零容忍政策。洛杉磯警局指出，社區中的塗鴉多，等於發出「沒人在乎」的信息，加劇社區的犯罪活動。大多數塗鴉破壞者都是年輕人，從學齡期到年輕人，他們由於無聊，憤怒或報復而損壞財產。其他人則是故意表現出對規則、法律和權威的蔑視，或引起人們的關注。

塗鴉通常是幫派占領社區的第一個跡象。幫派將塗鴉用作街道的「電報」，標識自已的地盤，並警告敵對幫派不要越界。因此民眾發現塗鴉不要大意，應向所在城市市府舉報。