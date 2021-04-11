世界太極日 短視頻4月15日截止收件

全球愛好太極拳人士將於4月24日(周六)響應世界太極日活動，練習太極啟動後疫情 的健康新生活，爾灣地區今年將由南海岸中華文化中心及南海岸太極拳友會主辦太極日活動，現已開始接受免費報名。

今年爾灣的世界太極日，採取現場與線上兩種形式，南海岸太極拳友會負責人陳俊蓉表示，線上觀摩的部分請到多位知名大師，包括楊式太極拳傳人傅清泉老師及陳氏太極的徐曉明老師。還有鍾學超道長示範武當劍、Michael Rockwell的八卦掌、王梅老師的太極套、劉綏濱道長的青城太極、Sing May的太極夜行刀。爾灣加大 教授林欣也應邀從科學觀點，介紹太極對健身的效果。

幾乎每年都參加世界太極日的陳俊蓉說，太極日提倡拳友們互相觀摩、交流，達到以拳會友的目的，今年因為疫情關係，部分拳友將以線上參加，為提高參與感與趣味性，特別增加徵集短視頻的項目，希望拳友們提供平日練拳或是比賽、旅遊的一分鐘短視頻，由主辦單位剪輯成太極拳大集合的影音成品，作為今年世界太極日的節目，短視頻收件到4月15日截止。

世界太極日傳統是集合拳友在當地上午10時練拳，今年部分爾灣地區拳友將可參加在南海岸中華文化中心的太極拳合練，當天現場將有老師示範八段錦、陳氏太極、楊氏太極及簡化24勢。

應邀參加太極日示範演出的包括郭杰太極、武之悅、石泉太極研究會、美國 陳氏太極拳促進會、美國傳統武術聯盟、武當凝虛道苑、Joyful Taiji及May's Taichi等團體，聯繫請洽[email protected]。