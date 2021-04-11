「對話台灣」4月14日講座 揭胡金銓武俠電影故事

《山中傳奇》的編劇鍾玲向觀眾揭開胡金銓的武俠電影故事。（台灣書院）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院攜手洛杉磯加大（UCLA）中國 研究中心，共同合作「對話台灣」演講/對談系列。第二場將邀請胡金銓導演 作品《山中傳奇》的編劇鍾玲作為嘉賓，向觀眾揭開胡金銓的武俠電影 故事。該場講座將於4月14日晚間6時登場。

當天知名作家暨學者鍾玲將以「回到山中」為題，與UCLA中國研究中心主任白睿文(Michael Berry)進行對談。武俠電影導演胡金銓，早期電影代表作《大醉俠》是華語電影融入武術元素的先驅，1975年胡金銓以《俠女》一片獲得坎城影展最高技術大獎而享譽國際。1977年胡金銓赴南韓拍攝《山中傳奇》(1979)與《空山靈雨》(1979)，並以《山中傳奇》獲金馬獎最佳導演及最佳美術設計獎。鍾玲不僅參與《山中傳奇》及《空山靈雨》的製作，且為《山中傳奇》的編劇。

該場活動將透過Zoom平台舉辦，同步於中國研究中心YouTube頻道及臉書播放，觀眾可透過Zoom Q&A功能進行線上提問，活動及報名資訊詳見：https://www.international.ucla.edu/ccs/event/15011。