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正常生活近了？洛縣確診創新低 4月很關鍵

記者謝雨珊／綜合報導
費若認為，洛縣近日逐步放寬限制，4月將是決定疫情走向非常關鍵的月份。（美聯社）
費若認為，洛縣近日逐步放寬限制，4月將是決定疫情走向非常關鍵的月份。（美聯社）

洛杉磯縣疫情持續降溫，10日確診率僅有1.1%創疫情爆發以來新低，相比去年12月30日疫情高峰的確診率20.9%差距大，預示居民距離回歸正常生活更近了。但因外州出現疫情回升現象，洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）認為，洛縣近日逐步放寬限制，4月將是決定疫情走向的關鍵月份，呼籲民眾繼續遵守防疫政策，避免疫情回溫。

洛縣10日新增813例確診、37例死亡，共508名染疫患者住院，確診率穩定下降。疫苗接種方面也有所進展。迄今為止，洛縣已施打了471萬5000劑新冠疫苗，有165萬2149人已接種了第二劑，13萬6232人接種了只有一劑的嬌生新冠疫苗。

另外，洛杉磯縣公共衛生部門持續追踪洛縣兒童多系統炎症綜合症（MIS-C）的病例。10日又新增11例新冠確診患有MIS-C的病例，迄今為止，洛縣有169名兒童確診並患有MIS-C，其中包括一人死亡。MIS-C是一種包括心臟、肺、腎臟、大腦、皮膚、胃腸等器官可能發炎的疾病，後果嚴重可能致命，但多數被診斷出患有該疾病的兒童，經過醫治後情況有所改善。當局建議，若認為孩子表現出MIS-C症狀的家長應與他們的家庭醫生（primary care）或緊急護理人員聯繫。若無家庭醫生的話可撥打2-1-1，洛縣將幫助聯絡一名家庭醫生。

此外，橙縣政府執行長Frank Kim表示，橙縣的確診率有時增加有時減少，但整體狀況來說仍算低。要想維持低的確診率，橙縣必須再加緊為民眾接種新冠疫苗。不過隨著4月15日之後將開放更多民眾接種疫苗，未來疫苗需求量只會持續增加，他有些擔心疫苗分配量的不足。

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