韓裔男涉綁架性侵婦女 辯稱報復亞裔仇恨犯罪

Michael Sangbong Rhee涉嫌綁架及性侵婦女。（爾灣警局提供）

爾灣警局8日晚逮捕一名涉嫌綁架及企圖對婦女性侵 的男子。調查發現，現年37歲的韓裔男子李麥克（Michael Sangbong Rhee，譯音）辯稱自己是針對近日攻擊亞裔 仇恨犯罪的報復。目前嫌犯被押羈在橙縣監獄，保釋金為100萬元。

爾灣警局公布，8日下午1點30分左右，一名亞裔女子坐在汽車 駕駛座內，車停靠在她居住的公寓附近，位於Harvard和Coronado街。當時駕駛位的車門是打開的，李麥克握著手槍站在車門一側，他對受害者說，如果想活命就坐到汽車後排。受害者以為嫌犯想要錢財，表示可以給出錢包和現金。但嫌犯打開後車門，將受害者推到後座上。受害者認為她將遭到性侵或被殺害，開始尋找逃脫的機會。當她與嫌犯Rhee搏鬥時，嫌犯對她進行性侵犯。

隨後嫌犯下車，穿過公寓社區，進入他自己的汽車。當他離開綜合大樓時，監控攝像機拍下他的車牌。

爾灣警局表示，絕對不會容忍社區針對婦女的暴力犯罪或與仇恨相關的犯罪。警探立即跟進車牌信息，找到嫌犯位於森林湖（Lake Forest）的住所。警方拿到搜查令後對嫌犯住家調查，並從他的房屋和車輛中找到一些涉嫌襲擊的物品，同時從汽車上找到女受害者描述的手槍，其實是一把BB槍，拘捕了嫌犯。

警方認為，嫌犯的襲擊行為是針對近日亞裔仇恨犯罪的報復，目前已將該案交給橙縣檢察官辦公室提訴，並且增加了一項仇恨犯罪的指控，可以加重量刑。

民眾如了解此案件任何信息，請與警探Haldor Larum聯絡，電話：949-724-7194，或發送電子郵件至[email protected]。