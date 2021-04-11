我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

韓裔男涉綁架性侵婦女 辯稱報復亞裔仇恨犯罪

【爾灣市訊】
Michael Sangbong Rhee涉嫌綁架及性侵婦女。（爾灣警局提供）
Michael Sangbong Rhee涉嫌綁架及性侵婦女。（爾灣警局提供）

爾灣警局8日晚逮捕一名涉嫌綁架及企圖對婦女性侵的男子。調查發現，現年37歲的韓裔男子李麥克（Michael Sangbong Rhee，譯音）辯稱自己是針對近日攻擊亞裔仇恨犯罪的報復。目前嫌犯被押羈在橙縣監獄，保釋金為100萬元。

爾灣警局公布，8日下午1點30分左右，一名亞裔女子坐在汽車駕駛座內，車停靠在她居住的公寓附近，位於Harvard和Coronado街。當時駕駛位的車門是打開的，李麥克握著手槍站在車門一側，他對受害者說，如果想活命就坐到汽車後排。受害者以為嫌犯想要錢財，表示可以給出錢包和現金。但嫌犯打開後車門，將受害者推到後座上。受害者認為她將遭到性侵或被殺害，開始尋找逃脫的機會。當她與嫌犯Rhee搏鬥時，嫌犯對她進行性侵犯。

隨後嫌犯下車，穿過公寓社區，進入他自己的汽車。當他離開綜合大樓時，監控攝像機拍下他的車牌。

爾灣警局表示，絕對不會容忍社區針對婦女的暴力犯罪或與仇恨相關的犯罪。警探立即跟進車牌信息，找到嫌犯位於森林湖（Lake Forest）的住所。警方拿到搜查令後對嫌犯住家調查，並從他的房屋和車輛中找到一些涉嫌襲擊的物品，同時從汽車上找到女受害者描述的手槍，其實是一把BB槍，拘捕了嫌犯。

警方認為，嫌犯的襲擊行為是針對近日亞裔仇恨犯罪的報復，目前已將該案交給橙縣檢察官辦公室提訴，並且增加了一項仇恨犯罪的指控，可以加重量刑。

民眾如了解此案件任何信息，請與警探Haldor Larum聯絡，電話：949-724-7194，或發送電子郵件至[email protected]

汽車 亞裔 性侵

上一則

「對話台灣」4月14日講座 揭胡金銓武俠電影故事

下一則

世界太極日 短視頻4月15日截止收件

延伸閱讀

南加韓裔男綁架性侵婦女 辯稱報復反亞裔仇恨犯罪

南加韓裔男綁架性侵婦女 辯稱報復反亞裔仇恨犯罪
性侵增加跟女性穿著有關？巴國總理被前妻引古蘭經批評

性侵增加跟女性穿著有關？巴國總理被前妻引古蘭經批評
葛謨涉性侵細節曝光 受害女下屬：他伸手進衣服捏胸

葛謨涉性侵細節曝光 受害女下屬：他伸手進衣服捏胸
10年虐11童…新罕布夏州青少年中心爆性侵 6人被逮

10年虐11童…新罕布夏州青少年中心爆性侵 6人被逮
楊安澤妻子憶兒時遭性侵 出童書教應對

楊安澤妻子憶兒時遭性侵 出童書教應對
台美商會捐贈橙縣和聖地牙哥縣12所中文學校3萬個口罩

台美商會捐贈橙縣和聖地牙哥縣12所中文學校3萬個口罩

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

2021-04-09 02:19
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生