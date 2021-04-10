別因小失大！冒領、偷吃外賣 律師：最重恐囚1年

刑法專家認為，外賣被冒領、偷吃可定罪（unsplash.com）

新冠疫情 使外賣平台欣欣向榮，同時也帶來不少問題，最近據餐廳工作人員舉報，外賣餐被冒領、偷吃的現像不在少數。對於這樣的行為，該如何認定、有何法律責任？

洛杉磯 刑事辯護律師劉龍珠認為，冒領、偷吃外賣的行為觸犯加州 刑法，可被定罪。冒領餐分為多種，情況不同定罪也不一樣。其中一種行為是一單多拿：送餐員將訂單照片複製並發送給朋友，達到朋友拿一份、自己也拿一份的目的。 「這樣的行為違反加州刑法484條petty theft，通過欺詐方式進行盜竊，若定罪，最高可判六個月刑期並罰款1000元。」

劉龍珠指出，此行為是與他人合作拿兩份外賣，符合另外一條罪名，串謀盜竊罪，所以兩人都會同時被檢控兩條罪名，盜竊罪6個月、串謀罪6個月，加起來可判最高一年刑期。

看似小小一個行為後果如此嚴重，對於這樣的定罪，曾經做過外賣員的Steven表示不能理解。 「我個人感覺，有些送餐員若發生這樣的行為，應該只是出於貪小便宜的心理，覺得有機可乘，這是個人素質的問題。一份外賣，最多幾十元，很少有人會覺得觸犯法律。」

律師蔡玟慧指出，現在加州執法環境比較寬鬆，在司法實務上，對冒領外賣類案件起訴定罪的可能性很少，特別是金額在950元以下。

但劉龍珠律師說：「不管金額多少，哪怕一元都是違法行為，加州法律雖然規定盜竊金額不超過950，不會強制羈押，但不等於不能定罪。冒領餐毫無疑問可以定罪，對於同樣的案件，不同的檢察官執法強度會不一樣。」

而針對偷吃外賣餐，劉龍珠警告說這個罪名更大，構成了監守自盜罪（embezzlement），「盜竊是直接偷東西，監守自盜是利用他人信任，在替他人保管或運輸的過程中將物品佔為己有，偷吃外賣就是符合監守自盜，如果金額超過950元，就是重罪，最高可判三年刑期。」

對此，劉龍珠解釋，一般來說外賣都是幾十元上百元，但也有這樣的情況，客人宴請酒席下單金額超過950，如果外賣員佔為己有，那就達到了監守自盜罪名中重罪的量刑標準。

對於個別送餐員冒領餐、偷吃的行為，外賣平台又該承擔怎樣的責任？

因為外賣平台的特殊性，無法像其他公司一樣對員工進行日常管理，但劉龍珠認為，有些事情平台需要承擔。

「首先招聘員工時要做嚴格的背景調查，如果之前就有盜竊前科的人，可能就不適合做這份工作，平台要承擔起員工的審核責任。」

其次，送餐員如果被發現失職或被投訴，外賣平台應該進行調查。劉龍珠說：「平台會以人手不夠為由，或不想花時間精力去調查，繼續任其發展，那就是平台管理不當的責任。」

記者嘗試聯繫多家外賣平台的客服，詢問如何處理類似事情，但都拒絕回答。