餐廳服務生示警：網上訂餐被冒領、偷吃歪風熾

送餐員出示的手機訂單，細心的她果然在訂餐單上發現馬腳。（記者邵敏／攝影）

瑞秋是巴沙迪那市一家知名日式料店的服務生，近日她向媒體反映，外賣訂單曾多次被人冒領，導致餐廳遭受損失。

自新冠疫情 爆發以來，外賣生意卻越做越紅火。一些外賣平台創造許多工作機會，讓失業民眾加入送餐員隊伍。

訂單原件 竟遭截胡

瑞秋說，網上訂餐被冒領的情況，通常發生在外賣平台下的訂單。餐廳準備好外賣，幾分鐘前剛有送餐員拿走外賣盒，很快又有一名送餐員前來領餐。然而，前後兩名來拿同一份外賣的送餐員，都會出示手機 上的訂單證明自己的身分。

當送餐員再來拿餐時，瑞秋會仔細核定送餐員出示的手機訂單，果然發現前一名送餐員出示的訂單其實就是一張照片截屏，後一名送餐員出示的才是真正的訂單。

「我覺得可能是送餐員做的手腳，他們接到訂單後截屏複製了一張照片發給朋友，先讓朋友來拿餐，自己再來拿一份，這樣他們就可以拿到兩份外賣。 」

瑞秋很快又發現還有不一樣的情形：前後兩名領同一份外賣的送餐員，他們出示的手機訂單都是原件，不是複製件。

餐廳外賣訂單被人冒領。（記者邵敏／攝影）

餐廳信任 有機可趁

王女士是一名外賣平台的送餐員，這樣的情況她碰到過多次。當她接到平台訂單去一家餐廳領餐時，服務生告知她，訂單剛被別人拿走。王女士一頭霧水，她肯定沒有跟別人分享過訂單照片，那麼前來領餐的人會是誰？

在與平台幾番交涉之後，王女士總算明白其中原委，原來這個訂單是平台先發給另外一名送餐員，但這名送餐員拿走外賣後，沒有送給客人，而是佔為已有，並通知平台說自己無法取餐，要求取消訂單。因此，平台在不知情下就把這份訂單取餐任務再發給了王女士。

王女士還說，很多餐廳其實都很信任送餐員，不要求看手機訂單，所有的外賣盒統一放在規定的地方，每一名送餐員憑訂單號自己取外賣，這種信任卻讓有些送餐員有機可乘。

平台補償 個案有別

面對真假送餐員，瑞秋覺得很無奈：「一開始我們都很信任送餐員，不要求看手機訂單，但被冒領次數多了，我們不得不仔細核對每一個訂單，有時候他們會很反感，覺得餐廳不信任他們。 」

對於送餐員冒領外賣訂單、把訂單佔為己有，外賣平台又是怎麼處理？「我們打過電話跟平台交涉，協商怎麼處理，平台回覆會補償餐廳損失，但有些訂單平台補償，有些則沒有，因為涉及金額不大，我們也不想浪費時間追究。 」

本報記者嘗試聯繫多家外賣平台的客服，詢問如何處理類似事情，但都遭拒絕回答。有家不願透露店名的中餐館 老闆抱怨說，他們也接到很多客人反映，說訂的外賣餐少了幾件。如果只是偶爾幾起，那有可能是店員疏忽少做了。但這樣的情況發生多次，就懷疑有可能是被送餐員偷吃了。

瑞秋說，這一年疫情誰都不容易，大部分送餐員都很努力也很有素質，只是個別送餐員有這樣的行為，她出面反映這樣的事情希望能引起警惕。