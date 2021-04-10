「要住房，不要警察」 各族裔租戶 華埠遊行反警力

洛杉磯華埠租戶市政廳遊行：「要住房，不要警察。」（華埠公平發展會組織者Janis Yue提供）

4月8日週四晚，Hillside Villa租戶協會、洛杉磯華埠 的亞太裔（API／AAPI）、拉丁裔和非裔租戶在市政廳和洛杉磯市警察 局（LAPD）總部舉行集會，提出「要住房，不要警察」。

這些租戶一直在反對近三年的租金 上漲，反對Hillside Villa房東Tom Botz的驅逐威脅。在過去一年，租戶成功地讓市議員Gil Cedill開始進行土地徵用的工作，但市政府仍在考慮是否需要花這筆錢。

「30年前，當我第一次搬到華埠時，這是一個繁榮的社區，人們可以在這裡繁衍生息。現在，華埠正處於危機之中，我們沒有雜貨店，租金增加了一倍或兩倍，我們社區需要更多的資源。」Hillside Villa租戶協會的亞裔領袖Benson Lai說。

近來針對亞太裔社區的暴力行為在增加，為了改變這種狀況，有人提議增加警察預算，甚至在這些街區安裝監控攝像頭。 Hillside Villa租戶協會認為，華埠目前最需要的是真正負擔得起的住房、市場和醫院，而不是更多的警察來維持治安。

「洛市警局和市長賈西提（Eric Garcetti）這些政客正在利用我們社區的悲劇、痛苦和苦難來擴大警察的權力，卻沒有真正保護我們的社區安全，讓租客能住上負擔得起的房子。 市警局每週需要花費5750萬，這些資金足以買下Hillside Villa，並永遠確保124戶家庭的安全。」華埠公平發展會（CCED）的組織者Janis Yue說。

同時，參與遊行的租戶還反對LAPD對非裔等有色種族的謀殺，以及最近在Echo Park Lake針對無家可歸者和其他和平示威者的暴力行為，集會強調在低收入有色人種之間互相團結，拒絕被警察毆打。