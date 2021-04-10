遊民刺死華婦 華人團體探望受害者家屬

內陸華人團體主要成員看望受害者家屬並對受害者表示哀悼。（梁楓提供）

南加州 河濱市日前發生年逾六旬孟克杰女士，晨間遛狗健行時遭遇年輕女遊民攻擊，被刺多刀身亡。內陸華人 團體對該案非常關注，並於7日午後探望受害者家屬。

看望受害者家屬內陸華人團體及主要成員包括內陸華美協會會長梁楓、創會會長周克蕙、副會長鄭從雲（Roger Cheng）、美國全國華人委員會常務副主席魯健業。探望受害者家屬包括孟女士的兄長、兒子、兒媳等，並一起前往案發地點向受害者獻上鮮花。

魯健業表示，當時看到一位非裔 男士也為受害者獻上鮮花並附上一張卡片，表示對死者哀悼。他對非裔居民的行為表示感謝。魯健業說，在與這位非裔居民交談時，暸解到對方的兒子是族裔仇恨的受害者，多年前過世。希望華人外出多加注意人身安全。魯健業表示，還為受害者家屬留下聯絡方式，有困難會提供協助。整個探望過程持續近一個小時。

周克蕙說，內陸華美協會等當地華人團體一直與河濱市府保持溝通，市府對華人活動也非常支持。華人團體希望市府對遊民嚴格管理，對亞裔仇恨犯罪採取制止措施。希望類似悲劇不要再發生。

梁楓表示，探望結束前，大家為受害者及家屬禱告，希望出入平安，正義早日伸張。