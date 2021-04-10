亞裔青少年也不安 呼籲遏止仇恨犯罪

亞裔青少年領袖C&D Global Humanity基金會9日聯手亞裔社區和聯邦及洛杉磯縣等民選官員，呼籲多管齊下遏制亞裔仇恨犯罪。（記者楊青／攝影）

針對亞裔仇恨犯罪 攻擊的目標已從年長者擴大到其他年齡的群體，亞裔青少年領袖C&D Global Humanity基金會9日聯手亞裔社區和聯邦及洛杉磯 縣民選官員、警察和民間社團，呼籲多管齊下遏制和停止亞裔仇恨犯罪。

國會眾議員趙美心、加州參議員Joshua Newman、洛杉磯縣縣政委員韓珍妮、前洛杉磯社區學院理事伍國慶、前核桃市長蘇王秀蘭、亞凱迪亞市議員鄭博仁，以及洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局高層主管等參加當天大型集會，國會議員金映玉、洛杉磯縣縣政委員會主席巴格等當天派出代表聲援，共同呼籲公平正義，停止亞裔仇恨犯罪。

C&D Global Humanity基金會創辦人Cheery陳表示，亞裔仇恨犯罪繼續蔓延，目前不僅是亞裔年長者受到攻擊，就連亞裔青少年和家長也時常感覺不安全，無法放鬆心態生活。她表示，亞裔和美國其他的族裔一樣，應該得到公民公正的對待，亞裔應該團結一致，勇敢站出來遏制仇恨犯罪。

國會眾議員趙美心、加州參議員Joshua Newman、洛杉磯縣縣政委員韓珍妮、洛杉磯社區學院委員伍國慶、前核桃市長蘇王秀蘭、亞凱迪亞市議員鄭博仁等參加遏制和停止亞裔仇恨犯罪集會。（記者楊青／攝影）

趙美心表示，喬治亞州針對亞裔的八人命案，只是亞裔仇恨犯罪的冰山一角。亞裔辛勤工作，奉公守法，奉獻社區，但他們的安全和生命卻得不到應有的保障。最近一年，全美針對亞裔的仇恨犯罪案件多達3800起，尤其是針對亞裔年長者的仇恨犯罪變本加厲，華人聚集的羅斯密市最近也傳出年長者被人打到手指脫臼。她呼籲亞裔無論是自己遭遇還是看到聽到亞裔仇恨犯罪事件，都應及時報告警方，同時學習如何遏制仇恨犯罪，避免成爲仇恨犯罪目標。

洛縣政委員韓珍妮表示，亞裔擔心自己的安全，連出門買東西都不放心，絕不是美國應有的社會形態。她說，無論何種膚色、人種、文化、宗教和背景，都應該得到尊重和平等對待。

洛縣委員會主席巴格的社區代表吳忠國表示，華人和亞裔沒有被新冠疫情打倒，也不應被仇恨犯罪打倒。他感謝C&D基金會為洛杉磯縣捐贈100萬隻手套和其他的抗疫物資，以實際行動表達華人對美國社會的參與和愛心，華人與亞裔和美國站在同一軌道。