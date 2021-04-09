華婦遭刺殺 好友：她關鍵時刻護寵物

孟女士生前每天晨間遛狗成了必要做的事情。（金先生提供）

內陸河濱市華裔 居民孟克杰3日晨間遛狗健行，遭女遊民行刺重傷不治，近日有部分網民認為，孟女士在遊民偷襲時，可能過於顧及寵物，貽誤救命機會。孟女士生前親友對此感到不解，認為網民有誤解。孟女士對寵物非常熱愛，平時照顧有加，關鍵時刻仍捨不得寵物，不讓寵物生命受到任何傷害是在情理之中。

孟女士的大哥孟先生表示，他的小妹20多年前通過親屬移民 來美，當時老父仍健在。父親領養了一隻德國 黑背狗，後來又收養了一隻。小妹在當時就很喜歡陪著老父每天一起遛狗，對寵物狗喜歡的不得了，一直都是這樣。

孟女士的好友金先生說，孟女士在2011年3月搬到現住址後，次年她的兒子小白，送給孟女士一隻寵物狗取名小寶。後來金先生的兒子也送來一隻狗，叫咪咪，這樣就有了兩隻寵物狗，遛狗成了孟女士每天晨間必要做的事情。孟女士喜歡寵物，在打工的餐館也是出了名的，她對寵物非常有愛心。她平時除了照顧客人，每當客人帶寵物放在車子裡時，孟女士總要去看看，逗逗寵物幫助照看，也讓客人很感動，顧客對她也很親熱，一來二去，也成了好朋友。

孟女士生前曾將受傷鴿子帶回家療傷。（金先生提供）

金先生表示，孟女士的愛心在朋友圈是大家都知道的。一次她出去遛狗，看見路邊一隻受傷的鴿子，飛不起來。她很是心疼，就將受傷鴿子帶回家，幫助療傷。待鴿子恢復後，將鴿子放生。多年前，鄰居一隻大型猛犬因為門沒有鎖緊，偷偷溜了出來，將孟女士的寵物狗小寶咬傷。有鄰居告訴孟女士，趕緊撥打市府動物管理執法單位電話，將那隻野性猛犬抓走處理掉。但孟女士沒有這樣做，她說，一旦將猛犬抓走處理就是死路一條，牠也是一條生命，不能這樣做。

金先生說，網友有誤解，認為案發時孟女士應該只要顧及自己，勿要對寵物負責。現在想來，孟女士當時是尤其擔心寵物遭到遊民襲擊，才沒有對寵物放手。案發當天午後，警方將兩隻寵物送回。兩隻寵物腳爪都沾有血跡，但身上沒有受到任何傷害，是孟女士在關鍵時刻保護了牠們。