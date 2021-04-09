河濱受害華婦兒子為母親募款 已達4萬餘元

受害者孟女士（右）生前與兒子合影。（網絡截圖）

河濱市遭遊民刺殺華裔 孟女士的兒子及親屬，為籌集受害者喪葬費，現在開始募款。募款目標是5萬元，截至發稿目前已經籌集4萬餘元。

在GoFundMe 募款網站上，已經設立為受害者孟克杰（Ke Chieh Meng）專屬網頁，發起者是受害人的兒子和其他兩名親屬。網頁主題是：Justice for Ke Chieh Meng。據受害者兒子James Bai在該網頁描述母親被害過程，對警方在嫌犯曾因另案被拘押後釋放，導致這次命提出質疑。他說，母親是他的一切，是母親給他機會追求美國 夢，並在美國能夠繼續成長。希望還母親一個公道。

目前該募款網頁上捐款者超過700人，最高捐款千元。他表示，會用這筆捐款作為母親喪葬費，並會尋求司法途徑追責。

募款網址：https://www.gofundme.com/f/qd4fh-justice-for-ke-chieh-meng?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer