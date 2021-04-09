我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

河濱受害華婦兒子為母親募款 已達4萬餘元

記者啟鉻／河濱市報導
受害者孟女士（右）生前與兒子合影。（網絡截圖）
受害者孟女士（右）生前與兒子合影。（網絡截圖）

河濱市遭遊民刺殺華裔孟女士的兒子及親屬，為籌集受害者喪葬費，現在開始募款。募款目標是5萬元，截至發稿目前已經籌集4萬餘元。

GoFundMe募款網站上，已經設立為受害者孟克杰（Ke Chieh Meng）專屬網頁，發起者是受害人的兒子和其他兩名親屬。網頁主題是：Justice for Ke Chieh Meng。據受害者兒子James Bai在該網頁描述母親被害過程，對警方在嫌犯曾因另案被拘押後釋放，導致這次命提出質疑。他說，母親是他的一切，是母親給他機會追求美國夢，並在美國能夠繼續成長。希望還母親一個公道。

目前該募款網頁上捐款者超過700人，最高捐款千元。他表示，會用這筆捐款作為母親喪葬費，並會尋求司法途徑追責。

募款網址：https://www.gofundme.com/f/qd4fh-justice-for-ke-chieh-meng?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer

受害者孟女士募款網頁。（網絡截圖）
受害者孟女士募款網頁。（網絡截圖）

美國 華裔 GoFundMe

上一則

周末這樣玩／極好藝術之旅在這裡

下一則

拜登稅改 興美還是誤國

延伸閱讀

鮑爾溫公園超市員工在停車場被暴打

鮑爾溫公園超市員工在停車場被暴打
參選市議員 劉林劍虹獲孟昭文背書

參選市議員 劉林劍虹獲孟昭文背書
蓋兒加朵 曾被「復仇者」導演嗆「毀了妳事業」

蓋兒加朵 曾被「復仇者」導演嗆「毀了妳事業」
美國銀行投資12.5億 推動種族平等

美國銀行投資12.5億 推動種族平等
屋崙仇恨亞裔犯罪層出不窮 GoFundMe募款助受害者

屋崙仇恨亞裔犯罪層出不窮 GoFundMe募款助受害者
「下一代能安心追求美國夢」紐約大學點百人集會抗議仇恨亞裔犯罪

「下一代能安心追求美國夢」紐約大學點百人集會抗議仇恨亞裔犯罪

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23
死者當時所坐的位置。（記者張宏／攝影）

疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

2021-04-06 19:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光