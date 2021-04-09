漢庭頓公園 看收藏品遊蘇州園林 極好藝術之旅

漢庭頓圖書館 、美術博物館和植物園 （The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens，簡稱漢庭頓公園）是一個研究教育機構，每年為近2000名學者提供世界一流的珍本、手稿、照片、地圖、繪畫、版畫、雕塑和藝術收藏品；同時，也是絕佳的遊覽景點，擁有北美最大的中國古典園林「流芳園」，以及十幾個主題花園，每年接待超過80萬名訪客。參訪者皆表示是一次極好的藝術文化之旅，心曠神怡，不虛此行。

私人莊園捐贈成為公共機構

漢庭頓公園占地207英畝，原來是亨利．漢庭頓（Henry and Arabella Huntington）夫婦的私人莊園。漢庭頓是鐵路和房地產商人，20世紀在南加州擁有大量土地和許多商業利益。漢庭頓夫婦積累了廣泛的圖書、藝術收藏品和珍貴植物。1919年8月，他們簽署了一份信託文件將私人財產轉變為公共機構。在他們去世後，漢庭頓公園於1928年對遊客開放。

漢庭頓圖書館是世界上最大的私立圖書館之一，收藏大約1100萬份文獻，涵蓋美國 、英國和西班牙歷史；建築、景觀設計和規劃；加州早期印刷書籍；科學、技術和醫學史；英語文學，地圖集，中世紀手稿，以及攝影、版畫、海報等，其中珍藏亮點包括美國總統華盛頓、傑佛遜、富蘭克林和林肯的書信和手稿，以及富蘭克林自傳的原始手稿。

漢庭頓美術博物館收藏了超過500年的歐美藝術作品，總計4萬2000多件，這些繪畫、版畫、素描、攝影和雕塑的傑作，分別在漢庭頓美術館、漢庭頓故居以及斯科特美國藝術畫廊展示，成為英國境外18世紀肖像名畫的最大收藏之一。珍品包括Thomas Gainsborough的「藍色男孩」（The Blue Boy）等。此外，還有18世紀裝飾藝術品的重要收藏，特別是法國大革命前生產的法國家具和紡織品等。

流芳園呈現了蘇州園林之美

漢庭頓植物園占地約130英畝，包含十幾個主題花園，其中最著名的是中國流芳園。該花園占地超過12英畝，也是世界上最大的古典花園之一，呈現了蘇州園林的傳統風格，園內有面積1.5英畝的映芳湖，環湖有涼亭、茶館、石橋和瀑布，以及繁茂的橡樹和松樹背景等。

據介紹，流芳園從2008年開始對遊客開放，以後又歷經了2013至14年以及2019年的擴建工程，新建了望星樓、集賢院、筆花書房、環翠閣、翠玲瓏和映水蘭香等景點。

日本花園依谷而建頗有禪意

在流芳園的南部是日本花園，沿峽谷而建，包括一棟傳統的日本房屋，一座月橋，一座圍牆的禪宗花園、盆景苑，以及一個禮儀茶館等。

這裡的沙漠花園是世界上最大的仙人掌和多肉植物的戶外收藏地之一。額外的花園區域專門種植玫瑰和山茶花，每個花園都有一千多個品種。其他重要的植物景點有澳大利亞植物園、藥草園、叢林、百合池塘、棕櫚園和亞熱帶花園等。

漢庭頓圖書館

地址：1151 Oxford Road，San Marino，CA 91108

電話626-405-2100

網站https://www.huntington.org/

推特© The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens。

訂票登陸：[email protected]，或致電626-405-2124，停車免費。