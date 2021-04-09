亞裔在家拍生活視頻 聖瑪利諾市府疑雙標阻撓

希望申請許可的幾名亞裔居民。（Rosemary Lay提供）

在私人住宅內拍攝私人視頻，難道不受憲法第一修正案保護嗎？也需要先由市府核准嗎？五名聖瑪利諾 居民想要拍製一部紀錄亞裔 真實生活的「演示片」（presentation film），但被市府拒絕。申請居民強調，該片為「個人使用」的視頻，但市府認為有說法指她們拍攝是作為「商業用途」。申請人認為市府雙重標準，以官員們的個人意志代替法制。

這個由幾名亞裔女子組成的小組表示，希望錄製一系列視頻，紀錄真實亞裔美國 人的生活，成員包括顧莉琳（Alice Shyu）、Rosemary Lay、Julie Chan Lin、安秀景（Carol Huang）和張文怡（Weni Wilson）以及另外兩名非聖瑪利諾居民，早先於3月11日被市拒絕拍攝許可。

刁難？ 拍攝須半徑500呎居民100％同意

參與視頻成員指出，她們的攝製組是個少於十人的小團隊，所有的拍攝場地都在私人住宅內。反觀其他人，例如她們拍到3月18日在該市教堂空地，就有一個攝製組在疫情中拍視頻。且該攝製組不僅未經鄰居同意，拍攝時間為上午11時30分，屬於學校上下學時段，裝卸設備車就停在學校旁。

由四名華裔女居民提起的攝製許可申請，本以為能得到平等待遇，卻遭拒絕。她們表示，市政經理Marcella Marlowe要求在設置地點500呎半徑內的居民100％同意，這是以往所有攝製組都未曾遇到過。

不過小組還是希望配合，於是前往收集鄰居們簽名同意，獲得100%同意提交給市府後，市政經理又突然表示，「空置房屋要被算作反對票」，於拒絕這項申請。聖市歷來空屋不少，這突如其來的改變，讓她們覺得根本不可能達到。

刁難？ 六年來頭一個被拒絕的拍攝申請

安秀景曾質問市政經理，為何房屋經紀人拍攝房屋視頻或教堂拍攝視頻就可以，市政經理竟回答說，這些人都違反了市府法規。但顯然市府根本沒有懲罰違反法規的人，反而是試圖遵守規矩的她們遭到了阻攔。其中張文怡就住在教堂附近，在張文怡家拍攝視頻的申請，被要求必須獲得教堂的同意，但她表示教堂拍攝視頻前，她從未被問過是否同意。

這幾位女居民表示，公家機關不按規則做事，半途更改規則的作法缺乏公正。聖市過去六年未拒絕過任何攝製許可，這是首個被市政經理拒絕的申請，明顯雙重標準。

市議員黄文谷是議會上唯一的亞裔議員，他對這幾位亞裔居民的計畫表示支持。市議員Steve Talt則以拍攝時間會影響學校上下學為由反對，表示除非學校同意。但小組成員們表示，她們拍攝的時間是周末，根本沒有上學這回事。但市議會最終投票拒絕申請。

刁難？ 市府稱任何拍攝都要申請 被打臉

聖市法規要求，只要在城市境內任何拍攝，都需要申請執照，但個人或新聞用途除外。黄文谷會後表示，據他所知，該影片將給Bravo Network用，因此需要獲得鄰居同意。但申請者否認這種說法，強調她們是內部傳閱用途，且沒有分文收益。

女士們在視頻中表示，亞裔的聲音被靜音了，雖然她們所有拍攝時間都在上學時間外，但目前還沒有收到學校的同意。她們希望獲得居民們的聲援，第二次市議會上訴聽證將在4月14日下午6時在聖瑪利諾中心（San Marino Center），線上ZOOM也會直播。