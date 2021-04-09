拍視頻疑被歧視 當事人哽咽：只因我們的亞裔面孔

聖瑪利諾市府要求這幾位居民獲得100%的鄰居同意。（本報檔案照）

包括聖瑪利諾 學區華裔教委Julie Chan Lin在內的五名聖瑪利諾市民，想在自家住宅內，拍製紀錄自己真實生活的影片，卻遭市府拒絕。當事居民認為，許多居民的反對，就是因為她們的亞裔 面孔。

社區流傳「全是亞裔攝製」謠言

幾名亞裔女居民表示，計畫錄製自己的生活的影片，攝製地點都在自家住宅內，竟遭到市府不平等待遇，且百般阻撓。究其原因，她們認為是因為在居民中，流傳著關於這個「全是亞裔的攝製」謠言。

在英文「聖瑪利諾論壇報」上曾用標題寫出，這是一個計畫中的「電視節目」，文中形容說，該攝製作品是一個真人秀的試播集（pilot），且稱拍攝時間在學校上下學的時間段。她們表示，這些傳言是不真實的，她們申請的這一許可，所拍攝的影片是純內部傳閱的影片而已。不過聖瑪利諾論壇報編輯對本報記者表示，他們認為相關文章中的信息沒有問題。

女居民們表示，市議會誦讀了反對方居民來信，稱聖市有優美的歷史、公園需要保護，不希望居民權利遭到挑戰云云。小組的女士們則在視頻中駁斥，一個幾人的小攝製組，和城市的歷史與公園有何相干？在自家屋子裡的攝製，何以挑戰到他人的權利？還有根本不在周圍500呎半徑內鄰居寫信表示，真人秀是為了紀錄社區最不好的一面。

被嗆自私「應該搬到比佛利山 」

反對居民還在信中指出，亞裔人口在聖瑪利諾成長迅速，「然而，並不是本市的唯一人口」。這讓小組的女士們意識到，族裔是這裡面的關鍵問題，她們認為反對者是希望亞裔息聲，更糟糕的是，市府在利用其權力來令她們息聲。

在一些反對居民的郵件中，指出「這些人」應該搬到比佛利山去，還指她們「自私、只為了錢」。其中也包括洛縣政委員巴傑的兄弟John Barger撰寫的郵件中，他表示自己和家人喜歡聖瑪利諾，是因為該市「文明、友好、井井有條」，因此他和家人反對授予該許可。

安秀景在市議會上發言的時候一度哽咽，表示這些說法太傷人，「我們不是不文明、不友好、不有條理的『這些人』」，這種說法「暗示著我們在聖瑪利諾不受歡迎」。

沒有道具、帳篷、噪音、停車問題

她表示，小組一開始就開誠布公地積極與市府溝通，所有攝製不僅都在私人房屋內，而且沒有道具、沒有帳篷、沒有廂車、沒有噪音、沒有打擾、沒有停車問題，真的只是很小的一個攝製組到家裡來，紀錄她們的生活點滴而已。她哽咽表示，「我們選擇參與這個項目，正是因為像我們這樣的面孔應該被看到」。

也有一些白人鄰居發言表示支持她們，有白人居民指出，「現在發生的這一切感覺就是種族歧視，我不喜歡」。還有鄰居表示，這幾位女士非常友好禮貌，上門解釋介紹了拍攝計畫，詢問了鄰居的意願，實在不明白一個在她們自家室內拍攝的小項目怎麼會影響到鄰居，而且這是一件好事，如果要求她們必須獲得100%的鄰居同意，那是不合理且武斷的。

影片小組成員之一Julie Chan Lin是2020年當選的聖瑪利諾學區教委之一，安秀景表示，這說明亞裔即使選上民選官員也毫無作用，仍被忽視。