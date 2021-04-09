拜登稅改 興美還是誤國

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78歲拜登 攜手74歲葉倫 ，嘗試通過稅改籌資基建興邦。兩人志不在小，若「美國 製造稅務計畫」與「全球最低企業稅率」組合夢成，如新「布雷頓森林體系」，可保美國數十年繁榮。可惜夢想太大，實現太難；願景如泡沫，一戳就破；拜登欲做姜子牙，但恐成趙括。

姜子牙七旬出山，八旬指揮牧野之戰，為興周八百年打下基礎。銀髮拜登，八旬許下2.3兆基建夢，欲做美國「姜子牙」，成就媲美「羅斯福新政」、「約翰遜偉大社會」的興美大計，萬古流芳。

基建大計，近年來屢有美國總統提及。拜登老上司歐巴馬，兩屆任內嘗試推動千億元基建計畫，但無疾而終。前任川普，2018年也曾嘗試2000億元基建案，但亦無果。現在輪到拜登做偉大基建夢想，且一口氣將預算推到2.3兆，數倍於歐巴馬、川普預算，其成行難度可想而知。

74歲財長葉倫，為助78歲拜登一臂之力，提出「美國製造稅務計畫」，為海外美企加稅，藉此挹注拜登的基礎建設計畫。兩人如蜀漢「臥龍鳳雛」，雖號稱「得一可安天下」，但最終鄧艾偷渡陰平，天下歸晉。誠如共和黨所述，稅改如特洛伊木馬。

據葉倫7日曝光的稅改細節，除企業稅率從21%增加至28%以外，境外利潤稅從10.5%上調至21%。相比前者，後者的增幅更為可觀；葉倫預計，此舉可在15年內徵收美國企業在海外的2.5兆元利潤稅賦，可為拜登2.3兆基建大計注資。

經濟學家大衛李嘉圖（David Ricardo）在「經濟政治學及賦稅理論」中，提出比較成本貿易理論。這也是部分美國公司，選在海外生產的關鍵。倘若美國企業在海外的利潤稅率大增，勢必將削弱他們的在地競爭優勢。

葉倫有新凱恩斯主義經濟學家之稱，相信個體行為不理性，主張需要政府進行干涉。她深知漲稅將削弱美企海外競爭力，因此在G20國家會議中，振臂高呼推行「全球最低企業稅率」。葉倫心中的算盤，是通過此舉，抵消加稅的負面影響。

然而全球企業稅磋商已經進行多年，許多挑戰仍未解決；就算能說服G20，但如開曼群島、維京群島及百慕達等傳統「避稅天堂」，葉倫說服他們自願交出稅收主權，無疑是個難題。

一旦「全球最低企業稅率」難以推行，信奉凱恩斯注意的葉倫，認為財政赤字不是事，將會尋求美聯儲出力。而美聯儲一旦直接進場購買美國國債，豈不是日本央行大量持有本國國債，經濟卻無起色的翻版。

拜登斥巨資基建，雖然前有羅斯福新政的成功案例，但切不可紙上談兵，應量力而行。否則姜子牙當不成，恐成美國趙括；長平一戰，敗盡趙國家底。