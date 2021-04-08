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打擊仇亞犯罪 羅蘭岡、哈岡街頭安裝監視器

記者王若然╱洛杉磯報導
「東聖谷亞裔治安互助會」代表日前與洛縣縣政委員韓珍妮會面。（本報檔案照）
「東聖谷亞裔治安互助會」代表日前與洛縣縣政委員韓珍妮會面。（本報檔案照）

洛杉磯縣政委員會6日例會通過在羅蘭岡（Rowland Heights）和哈仙達岡（Hacienda Heights）街道安裝監控設備的動議。對此，東聖谷亞裔治安互助會（East San Gabriel Citizens Against Crime）發起人之一Chuck Sun表示，「大家的努力沒有白費。」

洛縣政委員會6日通過兩個關於打擊亞裔仇恨犯罪的措施。一是5號動議，要求洛縣相關部門在未來30天內，提出打擊亞裔仇恨犯罪的方案。二是55A動議，即在羅蘭岡和哈岡地區的Colima路，安裝更多監視器鏡頭，提升公共安全，保護亞裔社區。這兩項動議均由洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）提出。

這對東區華人自發的草根組織東聖谷亞裔治安互助會是階段性勝利。該組織代表日前與韓珍妮會面，講述亞裔居民對東區治安的擔憂，並提出六大訴求，包括在商業中心Colima路上安裝更多監視器鏡頭。互助會提出的其他要求，包括洛縣警局要在降低城市搶劫和盜竊案，制定詳細有效計畫，包括成立特別小組、便衣執勤、釣魚執法等，並在犯罪頻發地區抓捕罪犯，增加巡邏警力等。

東聖谷亞裔治安互助會發起人之一Alice說，當天Chuck發動所有成員到洛縣網站上填寫贊成前述兩個動議。在大家合力下，促成了兩個動議通過。Chuck Sun說，「沒有大家，任何人單打獨鬥是絕對不會有用的，再度謝謝大家同心合力的支持。」

華人聚集的羅蘭岡，數周前接連發生針對亞裔女性的搶劫案，東聖谷亞裔治安互助會應運而生。該組織主要是東區華裔民眾自發組織，目前已有幾百人參與，想要加入的民眾，可傳簡訊至626-991-9592。

亞裔 洛縣 羅蘭岡

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