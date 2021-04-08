「過敏季」來得早 專家教關車窗、回家洗手…預防症狀

南加今年的過敏季來的很早，醫生提醒民眾應該做好準備。（KCAL 9）

南加州 很多人今年都提前感受到「過敏 季」提前來到，部分人甚至早在1月就出現過敏症狀。除了全球氣候變遷 外，事實上早從1990年代開始，每年過敏季時間都會增加20天左右，因此今年過敏現象來得特別早，並不意外。

但該怎麼預防嚴重過敏，專家建議，外出時最好關上車窗；從外面回到家時，一定要換鞋、換衣、洗手、洗臉，同時最好家裡能擺台空氣清淨機。

凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）南灣分院（South Bay）過敏專科醫師索巴尼（Salima Thobani）指出，今年過敏季來得特別早，除了溫度回升得快，還加上二氧化碳濃度變高，也因此過敏患者的症狀也變得更為嚴重，她的某些病人早在1月就出現病徵。

另外，過敏嚴重的患者還須特別留心自身狀況，包括過敏性氣喘，一旦蔓延到下呼吸道，就有可能致命。另外索巴尼也提醒，小孩如果過敏嚴重，也可能導致睡不好，接著影響第二天的學習狀態。

索巴尼的患者、洛斯費利斯（Los Feliz）的數學老師Rodney Villanueva就說，他真的很愛戶外運動，但他的過敏嚴重到需要求醫，而且還對身體健康造成影響。他說，過敏季對他來說太可怕了，鼻塞、流淚、眼睛浮腫，而且完全打亂了他的睡眠節奏。