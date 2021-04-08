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拉古納伍茲市議會 以行動支持亞裔

【拉古納伍茲訊】
拉古納伍茲市市議員陶宏鼎提案聲援亞裔。（本報記者╱攝影）
拉古納伍茲市市議員陶宏鼎提案聲援亞裔。（本報記者╱攝影）

橙縣拉古納伍茲市議會7日通過由華裔市議員陶宏鼎（Ed Tao）提案，公開反對仇恨亞裔的言論及攻擊，並呼籲市民挺身而出，以行動支持周圍的亞裔，例如陪伴不敢獨自出門運動或是購物的亞裔鄰居，以提高他們的安全感。

拉古納伍茲市議員陶宏鼎表示，他非常關注全美各地仇恨亞裔事件，希望拉古納伍茲市能採取行動，表達支持亞裔的立場。針對任何族裔或團體的仇恨事件，都是不可容許的，亞裔已成為美國一部分，仇視亞裔只會造成美國分裂。

市議員Cynthia Connors表示，拉古納伍茲的亞裔社區一向十分活躍，積極回饋社區，她呼籲居民趁此機會伸出友誼之手，多了解自己周圍的亞裔，與他們建立互信互助的關係，必要時更可以主動協助亞裔鄰居，讓他們感受到來自社區的支持。

定居拉古納伍茲的77歲亞裔退休牧師在議會中發言說，仇恨亞裔事件日益增加，造成許多亞裔根本不敢出門，他到海邊走路健身，發現周圍沒有亞裔，他雖是身高六呎、身手矯健，也開始瞻前顧後，心理已經盤算受攻擊時，該如何出手防衛。他可以想像那些不會講英語，或是行動受限的亞裔婦女或長者，外出時心理承受的巨大壓力。

拉古納伍茲華人聯誼會會長葉郁寧在市議會中發言說：「當我看到亞裔受到攻擊的事件，讓我不禁懷疑美國人的正義感及人權意識到哪裡去了？我覺得自己生活在恐懼中。」她呼籲拉古納伍茲市民團結一致，共同對抗仇恨亞裔，建立各族裔和平共處的家園。

市議員Carol Moore表示，雖然拉古納伍茲是十分安全的社區，但是仇視亞裔的風潮造成當地亞裔居民心理負擔，這是十分值得重視的問題，她感謝亞裔居民出席表達心中的恐懼，讓更多市民了解此事對亞裔居民的影響。

拉古納伍茲市是一個退休社區，該市居民的中間年齡是75歲，八成以上居民為白人，亞裔不到兩成。

拉古納伍茲市首位亞裔警局局長Gene Inouye鼓勵居民舉辦仇恨言論或事件。（...
拉古納伍茲市首位亞裔警局局長Gene Inouye鼓勵居民舉辦仇恨言論或事件。（本報記者/攝影）
全美各地仇恨亞裔事件令拉古納伍茲市亞裔居民生活在恐懼中。（本報記者╱攝影）
全美各地仇恨亞裔事件令拉古納伍茲市亞裔居民生活在恐懼中。（本報記者╱攝影）

亞裔 美國 退休

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