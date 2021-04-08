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疫情中撇不住和撇得住

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美國抗疫大敗，拜登總統上台後出現轉機。疫苗研發、量產的時間點有利拜登政府。聯邦努力配發和催促注射，如今全美民眾逾1.08億人(40%)已注射至少一劑疫苗，6300萬(25%)人完成兩劑注射。但德州等十餘個州已撇不住，宣布全面解禁，導致感染人數又上升。

多數是共和黨主政的紅州撇不住，既不倡導注射疫苗，病例才減少一些，立刻宣布解禁，連口罩都不戴了。這種「作死」自己的教訓，在前面三波疫情中顯然未學到教訓。美國等西方人到底是自由或傲慢；是不自由毋寧死，或反智、反科學，自己找死？讓人迷惑和感慨。

聯邦疾控中心(CDC)、白宮抗疫顧問佛奇都擔憂，美國可能出現第四波大疫情。美國每天300萬人注射疫苗，最多時達每天400萬，領先全球，但賓州、佛州等「鐵齒」州不怕疫情，很多民眾拒絕注射疫苗，宣布解禁後，可能讓病毒再次大肆傳染。

尤其疫苗對各種變種病毒雖有效果，但防護率多高，還缺乏科學數據支持，更讓人擔憂各州過早開放，官員為討好商家、民眾，民眾也撇不住了，第四波疫情如捲土重來，美國經濟將再度重創。

全美民眾忍受一年多不外出到餐館吃飯，不去酒吧、娛樂場所交際，避免大型集會，甚至家庭團聚也避免後，真的撇不住了，必須開放、開放、開放，卻讓美國再冒風險。

加州目前確診數大降。以洛杉磯縣為例，最高峰時每日曾有3萬多人確診，幾個月來每日平均都有1萬至2萬例，但這兩星期每日常只有300至500例，病亡數也從上千、數百降到數十人；加州情況同樣樂觀，州長紐森卻再也不敢太早宣布解禁了。

專家說，即使東部、南部各州確診數增加，但在疫苗接種率提高、多數州並未全面解禁，民眾戴口罩還很普遍下，應不會有第四波疫情。

民眾不能再忍兩、三個月，等到真的好轉再恢復享樂嗎？西方人天性顯然比亞裔、華裔放任。春假到來，海灘、酒吧、旅遊勝地聚滿人潮，讓人為美國再捏冷汗，他們太撇不住了。

相對來說，亞洲人的民族性較自制、容忍。看看武漢封城76天多嚴厲，再看東亞各國政府各種強制手段，民眾配合度高，都是亞洲抗疫成績優於美國的主因。

美歐民眾個人自由至上，想限制他們很困難，民眾撇不住，但除了歧視亞裔的爛人，社會總體「肚量」卻像比中國人大一些。

中國人抗議「中國病毒」「功夫病毒」稱呼(於理也應抗議，因為這是歧視亞裔歪風的源頭)，如今英國變種病毒、南非變種病毒、巴西變種病毒的稱呼到處可見，他們並沒有抗議，也不視為侮辱自己母國或民族，他們撇得住。

再看香港腳(Athlete's foot)、西班牙流感等稱呼使用數十年了，香港人或西班牙抗議了嗎？撇不住和撇得住，深層原因何在？大家不妨想想，挺有趣。

美國 疫苗 疫情

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