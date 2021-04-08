反仇恨犯罪 陳李琬若鼓勵華人參政、團結一致

陳李琬若當年推動華人參政。（陳李琬若提供）

針對亞裔 的仇恨犯罪催生全美反亞裔仇恨犯罪抗議示威聯合行動，華人 參政前輩也現身説法，呼籲華人利用此一機會，摒棄地域、背景、政黨因素，自我整合，團結一致，同時聯合其他族裔力量組成聯盟，真正形成不讓人看低的華人政治力量。

美國參政先鋒，曾擔任過蒙特利公園市長的陳李琬若表示，近期席捲全美的反亞裔仇恨犯罪遊行示威引起美國社會廣泛關注，華人應利用此一華人覺醒的大好機會推動華人選民登記，鼓勵投票和政治參與，「我們的票倉有存款，説話就有底氣」。

陳李琬若在1982年當選蒙特利公園市首位華人女市議員，後來成爲全美首位華人女市長。她表示，她的切身經驗是，華人參政不能只停留在遊行示威上，一定要落實到選民登記和投票。

蒙特利公園市是全美華人參政的先鋒城市，不僅先後出現衆多華裔民選官員，也出現了華裔民選官員的晉級，聯邦衆議員趙美心 就出自蒙市。

陳李琬若回憶，90年代初期是蒙市華人參政的開始，並很快形成熱潮。那段時間已有不少人從台灣和越南移民到蒙市，蒙市不僅是當時聖蓋博谷亞裔人口最多的地區，也是華人參政最多最早地區，她和趙美心、伍國慶等一起起草中英文的選民登記手冊，幫助華人熟悉和參與美國民主選舉。

陳李琬若說，那時華人參政相當團結。趙美心夫婦本來住在東洛杉磯，當時嘉偉學區有空缺，而且該學區很多亞裔學生，因此他們動員趙美心夫婦搬到蒙市參加教委選舉，趙美心果然不負眾望，從教育委員、市議員一路做到加州眾議員和聯邦眾議員。

陳李琬若認爲，利用時機擴大華人影響力非常重要。她當選蒙市市長後，曾推動蒙市成爲1984年奧運城市，在應雷根總統邀請到白宮拜會的同時，曾邀請第一夫人南西到蒙市參加奧運會曲棍球開球典禮。奧運會結束之後，為中國體育代表隊舉辦慶功晚會，使當時並不非常融洽的亞裔社區短時間内高度團結。同時，也推動蒙市參加全美老城市的競選並入選，使蒙市名聲日益擴大。目前的亞裔仇恨犯罪也一樣，鼓勵所有的亞裔團結起來放棄前嫌，一起站出來積極投票，形成亞裔政治力量。

陳李琬若回憶，她當年競選市議員期間，也曾經歷被人冷眼和關門，競選標牌被拔掉，那時也正是蒙市獨尊英語高潮期，但她依然積極參加候選人政見發表會，也獲得西裔農工領袖Cesar Chavez一起走街拜票，在第一次競選失利之後再接再厲，最終獲得西裔支持，高票當選。

「我們的黑眼睛黃皮膚與生俱來」，陳李琬若表示，一些華人和亞裔遭遇「滾回你的國家去」的污辱，華人應該理直氣壯地說，美國就是我的家。