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洛市議員貪腐案 辯方想延至明年審

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯市前市議員惠瑟(Jose Huizar)。（洛市府網站）
洛杉磯市前市議員惠瑟(Jose Huizar)。（洛市府網站）

洛杉磯市前市議員惠瑟(Jose Huizar)，洛杉磯市前副市長陳紓華(Raymond Chan），以及地產商Dae Yong Lee，被控地產商賄賂案5日在洛杉磯法院過堂。辯方律師以新冠疫情為由，試圖將該案延至明年舉行。

根據法庭資料，辯方律師稱因新冠疫情的不便，律師日程問題以及該案新增大量資料，請求法官將該案延至2022年5月24日。目前法官還未對該項請求做出決定。

惠瑟是洛杉磯地產賄賂案的核心人物。他被控從中國地產開發商收受賄款、免費旅行、豪華餐飲、賭場籌碼以及「按摩服務」等。罪名包括受賄、洗錢等，他拒不認罪。

被告陳紓樺是洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）前高級助理、前華裔副市長。根據法庭文件，陳紓樺擔任洛市府負責經濟開發部門的副市長，他和惠瑟利用職務之便，在開發商申請地產項目審查過程中，大肆收受賄賂。

地產商Dae Yong Lee則為了讓洛市中心位於940 Hill Street的混合用建案通過，被控賄賂市府官員。

該案還涉及中資開發商合正集團（Shenzhen Hazens）的下屬公司Jia Yuan USA。不過該公司最後與檢方達成協議，同意支付105萬元罰金，達成不起訴協議。該公司曾賄賂市議員，希望洛杉磯市中心一座77層高的酒店開發項目能夠順利通過。

洛杉磯市前副市長陳紓華(Raymond Chan）。（洛市府網站）
洛杉磯市前副市長陳紓華(Raymond Chan）。（洛市府網站）

洛杉磯 疫情 中國

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