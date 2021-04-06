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堂食大增卻缺人手 南加華人餐廳陷兩難

記者張宏／洛杉磯報導
天普市的米其林一星餐廳那家小館，堂食客人大增，但服務人員卻人手不足。（記者張宏／攝影）
天普市的米其林一星餐廳那家小館，堂食客人大增，但服務人員卻人手不足。（記者張宏／攝影）

隨著洛縣新冠疫情新增案例持續下降，洛縣5日進入橙色級的防疫措施。這意味著南加餐廳堂食容納量從25%擴展到50%。對這項進展，華人業者一邊高興，也一邊困擾，主因是人手短缺，現有人力無法應對持續增加的客人，並兼顧外賣和堂食，業者只能自行限制客流。

天普市米其林一星餐廳那家小館，5日戶外和堂食的客人絡繹不絕，包房尤其受歡迎，有的包房都已預訂到2022年5月。大廚田勇表示，開放堂食不過一周時間，當上周重啟時，客人走入餐廳的一剎那，他覺得很感動。過去一年多，大家都堅持過來，迎來相見的這一刻，真的不容易，尤其感謝客人一路的支持。

不過現在他們不僅做外賣還做堂食，工作量劇增，上周末兩天一共來了700多名客人，明顯感受到人力吃緊，力不從心。因為很多員工不想上班或時常請假，招聘廣告已刊登兩個月，但效果甚微。為保證菜色品質和新鮮度，需要很多流程和人力配合，目前加不了人力，只能增加現有員工的工時，同時限制食客流量。

他說，既然已度過最難熬的日子，作為米其林一星餐廳，未來也想精益求精。最近比佛利山米其林餐廳的日裔廚師Tetsu Yohagi，來店裡學習和交流，雙方互相交換各自的長處，也能開拓彼此的眼界，及對食物有更新的理解。

華人江先生和太太是第一次來這裡吃飯。他說，疫情期間訂過外賣，這次終於能坐在裡面吃飯，是不一樣的感覺。堂食是不可替代的，且這裡間距很大，除了吃飯，其他時候大家都戴著口罩，比較有安全感。

亞凱迪亞市的上海灘餐廳，也面臨客容量擴充後人手不足的問題，老闆鹿強表示，現在做雜事的小工最難請，因為失業補助拿起來更輕鬆。餐廳工作量比疫情前多了外賣業務，現在人力非常緊張，找不到人，只能用獎金機制調動大家的積極性。

他說，開放堂食後，明顯的包房更受歡迎，因為有更強的隱密性和安全性。大廳堂食通常中午比較忙碌，上周末中午出現大排隊的情況。此外，出現一個有趣現象，堂食客人小費給的較疫情前慷慨，且客人包容性更高，知道體諒工作人員的辛苦。

天普市小雅屋也有堂食區域，但是目前還沒有開放的打算。工作人員表示，現在都是外賣服務，堂食部分還不知道什麼時候開放。

小雅屋也有堂吃的區域，但是目前還沒有開放的打算。（記者張宏／攝影）
小雅屋也有堂吃的區域，但是目前還沒有開放的打算。（記者張宏／攝影）
雖然開放堂吃，但有些客人依然喜歡戶外就餐。（記者張宏／攝影）
雖然開放堂吃，但有些客人依然喜歡戶外就餐。（記者張宏／攝影）
來自比佛利山米其林餐廳的日裔廚師Tetsu Yohagi（左），特別來那家小館和...
來自比佛利山米其林餐廳的日裔廚師Tetsu Yohagi（左），特別來那家小館和田勇師傅切磋交流。（記者張宏／攝影）

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