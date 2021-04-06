客容量增 洛縣美髮美甲業憂生意回不去

美甲美髮業自限制放寬後，客人越來越多。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯縣已達加州政府設定的橙色級別疫情 標準，並於4月5日起執行橙色級經濟開放措施。美髮及美甲等個人護理服務業，允許提高客容量至75%。放寬客容量對業者來說是大好消息，但部分業者卻意外的有些顧忌及擔憂，一方面固然期待營收增加，一方面又擔心過多客人，出現手忙腳亂等問題，多數業者大多相信，生意規模及營運方式恐怕已經「回不去了」。

阿罕布拉市的Hair 2.0美髮店自重啟以來，一直按照洛縣防疫 規定。這家店由多位髮型設計師共同使用，該店負責人表示，目前該店依規開放75%客容量，每位髮型師各自接待一位客人，每人都備有自己的剪髮工具，不會與他人共用。剪髮完成後，髮型師也會立即消毒工具。

他說，客人在入店前，均被要求量體溫，並留下姓名及電話。若客人待在店內超過一小時，必須戴上面罩做頭髮。無論客容量開放多少，防疫措施不會有變化。他認為這些舉動將較可完善保障髮型師及客人安全。

天普 市的K Lounge Hair Design業者高先生也說，為了以防萬一，目前店內最多限容納六個人，同一時間只有三名設計師服務三名客人。隨經濟重啟狀況越來越良好，相較於過去，店內生意明顯忙了起來，但仍回不去疫情前的榮景。

相比疫情前跟現在，高先生表示，以往客人可以隨時到店裡等候剪髮，疫情期間只能採預約制，客人不得在店內等候。這個規定多少影響了接客生意，現在只能靠固定客源維持生意。再者，現在只能提供一對一服務，設計師不得互相幫忙，造成設計師只能等待完成一位客人的造型，無法在等待途中再接客，間接減少了接客人數。另外，疫情替店面帶來經濟壓力，店內人手仍不充裕，接客人數相對有限。每人光是消毒等其他繁瑣工作，就花上不少時間。

他坦言，隨經濟逐漸重啟，限制越來越寬鬆，預計未來客人會越來越多，相當期待。不過也擔心未來若回到原來的模式，不曉得是否有辦法回到過去的榮景。

天普市一間美甲店業者葉女士則說，防疫措施自重啟以來照常運作，尤其消毒工作不得怠慢，但消毒工作耗時耗神，多少限制一日可接客的人數。她看到客人越來越多雖很歡喜，但實際上未必能接太多客人，還是得有限度接客，否則將忙得不可開交，導致手忙腳亂的場面。坦言目前營運的模式已不再像從前。