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賀錦麗返灣區宣傳基建 展現白宮對紐森支持

編譯組／綜合報導
副總統賀錦麗在當選後，首度「回娘家」，宣傳拜登政府的基礎建設和就業計畫。(Getty Images)
副總統賀錦麗在當選後，首度「回娘家」，宣傳拜登政府的基礎建設和就業計畫。(Getty Images)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)5日回到北加州灣區，為拜登政府的基礎建設和就業計畫進行宣傳，這是她當選副總統以來首次「回娘家」。

在加州州長紐森（Gavin Newsom）的陪同下，賀錦麗5日參觀了東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）的污水處理廠。賀錦麗表示，東灣水利區是美國的典範，他們所做的事正是美國需要做的事。她還對現場眾多記者說：「很高興來到屋崙，很高興回家。」

賀錦麗此行與紐森的公開行程，也為正面臨罷免投票的紐森助一臂之力，具體展現白宮對紐森的支持。

上周，拜登總統剛宣布一項2.3兆元的「美國就業計畫」（American Jobs Plan），將透過修橋舖路、升級機場和交通系統、汰換供水系統所有鉛質水管和服務管線、興建和重建住房、學校、商業大樓等工程，來發展美國的基礎建設和就業市場。不過，這項計畫能否實現，取決於稅法改革和增加企業稅。

賀錦麗表示，對可以建立、更換和現代化水利基礎建設的工作機會進行投資，並提供所有居民清潔用水，是計畫的目標之一，聯邦政府希望提供補助金給擁有水井和污水處理系統，但負擔不起系統升級費用的農村社區業主。

她說，主要的計畫目標是，解決清潔水資源分配的不公平問題，尤其是清潔的飲用水。

紐森指出，最近的調查發現，加州目前山區積雪量僅有正常的59%，今年極有可能出現乾旱。紐森說：「西海岸大部分地區正面臨超級乾旱的前景，讓用水成為一個重要議題。這正是為何基礎建設是遊戲規則改變者的原因，因為它可以補強地方層級的努力。」

除了參觀東灣水利局，賀錦麗5日還拜訪了西屋崙一家小型餐飲業者Red Door Caterina。

賀錦麗出生於屋崙，成長於柏克萊，職業生涯從擔任阿拉米達縣檢察官開始，曾任舊金山地區檢察長，她稱灣區是她的家鄉。

拜登的「美國就業計畫」若能獲得通過，加州陷入困境的高速鐵路工程將可獲得生機，否則，原訂連接灣區和洛杉磯的高鐵計畫恐怕只會縮水成為只有從麥塞德（Merced）到貝克斯菲（Bakersfield）五站。

副總統賀錦麗（右二）5日在州長紐森（右一）的陪同下參觀東灣水利局。（美聯社）
副總統賀錦麗（右二）5日在州長紐森（右一）的陪同下參觀東灣水利局。（美聯社）

賀錦麗 紐森 美國

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